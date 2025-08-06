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Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии - РИА Новости, 06.08.2025
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13:13 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/plahotnjuk-2033694079.html
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии - РИА Новости, 06.08.2025
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии
Задержанный по ордеру Интерпола в Греции молдавский олигарх, бывший лидер демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк призвал своих сторонников объединиться для... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:13:00+03:00
2025-08-06T13:13:00+03:00
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КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Задержанный по ордеру Интерпола в Греции молдавский олигарх, бывший лидер демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк призвал своих сторонников объединиться для свержения власти в республике. Ранее Плахотнюк заявил, что власти Молдавии обращаются к западноевропейским странам с целью устроить его экстрадицию на их территорию, так как опасаются его возвращения в Молдавию до парламентских выборов в сентябре. "Я обращаюсь ко всем моим бывшим коллегам из правительства и парламента, к нашим бывшим и нынешним мэрам, советникам, госслужащим, к многочисленным сторонникам прошлых лет, к людям из публичного и частного сектора, которые не согласны с происходящими злоупотреблениями и несправедливостью. Давайте объединимся и создадим мощный, решительный, профессиональный фронт, который свергнет эту неспособную власть и отправит ее на свалку истории. Давайте восстановим нашу команду, которая до наступления "желтых хороших времен" (желтый – символ правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) знала, как обеспечить стране и ее гражданам стабильность и безопасность", - написал Плахотнюк на своей странице в соцсети Facebook*. Он отметил, что пришло время "дать отпор беспределу желтого правления", которое "всеми средствами пытается сохранить свою власть". Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.* запрещена в РФ как экстремистская.
https://ria.ru/20250805/plakhotnyuk-2033403446.html
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в мире, молдавия, россия, греция, владимир плахотнюк, ренато усатый, интерпол, facebook, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Россия, Греция, Владимир Плахотнюк, Ренато Усатый, Интерпол, Facebook, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
Олигарх Плахотнюк призвал свергнуть власть в Молдавии

Плахотнюк призвал сторонников объединиться для свержения власти в Молдавии

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Задержанный по ордеру Интерпола в Греции молдавский олигарх, бывший лидер демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк призвал своих сторонников объединиться для свержения власти в республике.
Ранее Плахотнюк заявил, что власти Молдавии обращаются к западноевропейским странам с целью устроить его экстрадицию на их территорию, так как опасаются его возвращения в Молдавию до парламентских выборов в сентябре.
Владимир Плахотнюк - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
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"Я обращаюсь ко всем моим бывшим коллегам из правительства и парламента, к нашим бывшим и нынешним мэрам, советникам, госслужащим, к многочисленным сторонникам прошлых лет, к людям из публичного и частного сектора, которые не согласны с происходящими злоупотреблениями и несправедливостью. Давайте объединимся и создадим мощный, решительный, профессиональный фронт, который свергнет эту неспособную власть и отправит ее на свалку истории. Давайте восстановим нашу команду, которая до наступления "желтых хороших времен" (желтый – символ правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) знала, как обеспечить стране и ее гражданам стабильность и безопасность", - написал Плахотнюк на своей странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что пришло время "дать отпор беспределу желтого правления", которое "всеми средствами пытается сохранить свою власть".
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале 2019 года в МВД России сообщали, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. МВД РФ в апреле 2020 года заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также в выводе миллиарда долларов из банковской системы страны. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.
* запрещена в РФ как экстремистская.
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Парламент Гагаузии принял резолюцию из-за приговора, вынесенного Гуцул
Вчера, 12:19
 
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