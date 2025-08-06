https://ria.ru/20250806/peterburg-2033695640.html

В Петербурге слесаря заподозрили в распространении детской порнографии

В Петербурге слесаря заподозрили в распространении детской порнографии - РИА Новости, 06.08.2025

В Петербурге слесаря заподозрили в распространении детской порнографии

Полиция Санкт-Петербурга задержала работающего слесарем местного жителя по подозрению в распространении детской порнографии, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:22:00+03:00

2025-08-06T13:22:00+03:00

2025-08-06T13:31:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033696180_0:46:960:586_1920x0_80_0_0_60b2d1deb516f88b5671f29a641dc8d5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала работающего слесарем местного жителя по подозрению в распространении детской порнографии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России задержали 48-летнего жителя Красногвардейского района, слесаря-сборщика одного из городских производственных предприятий. Мужчина подозревается в распространении детской порнографии", – говорится в сообщении. Как установили оперативники, подозреваемый в начале июля через одну из социальных сетей "как сам приобретал у третьих лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних, так и отправлял указанный криминальный "контент" через личные сообщения другим пользователям". Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), добавили в ГУМВД.

https://ria.ru/20250521/khram-2018283980.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург