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В Петербурге слесаря заподозрили в распространении детской порнографии - РИА Новости, 06.08.2025
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13:22 06.08.2025 (обновлено: 13:31 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/peterburg-2033695640.html
В Петербурге слесаря заподозрили в распространении детской порнографии
В Петербурге слесаря заподозрили в распространении детской порнографии - РИА Новости, 06.08.2025
В Петербурге слесаря заподозрили в распространении детской порнографии
Полиция Санкт-Петербурга задержала работающего слесарем местного жителя по подозрению в распространении детской порнографии, сообщила пресс-служба регионального РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:22:00+03:00
2025-08-06T13:31:00+03:00
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала работающего слесарем местного жителя по подозрению в распространении детской порнографии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России задержали 48-летнего жителя Красногвардейского района, слесаря-сборщика одного из городских производственных предприятий. Мужчина подозревается в распространении детской порнографии", – говорится в сообщении. Как установили оперативники, подозреваемый в начале июля через одну из социальных сетей "как сам приобретал у третьих лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних, так и отправлял указанный криминальный "контент" через личные сообщения другим пользователям". Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), добавили в ГУМВД.
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге слесаря заподозрили в распространении детской порнографии

В Петербурге задержали слесаря по подозрению в распространении детского порно

© Фото : ГУ МВД России по г. СПб и ЛОПодозреваемый в распространении детской порнографии, задержанный в Санкт-Петербурге
Подозреваемый в распространении детской порнографии, задержанный в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
Подозреваемый в распространении детской порнографии, задержанный в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала работающего слесарем местного жителя по подозрению в распространении детской порнографии, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД России задержали 48-летнего жителя Красногвардейского района, слесаря-сборщика одного из городских производственных предприятий. Мужчина подозревается в распространении детской порнографии", – говорится в сообщении.
Как установили оперативники, подозреваемый в начале июля через одну из социальных сетей "как сам приобретал у третьих лиц порнографические материалы с участием несовершеннолетних, так и отправлял указанный криминальный "контент" через личные сообщения другим пользователям".
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), добавили в ГУМВД.
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