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В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры - РИА Новости, 06.08.2025
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17:39 06.08.2025 (обновлено: 17:53 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/peregovory-2033777424.html
В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры
В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры - РИА Новости, 06.08.2025
В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры
Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:39:00+03:00
2025-08-06T17:53:00+03:00
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малайзия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Российско-малайзийские переговоры завершились", - говорится в публикации.Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии продлились около двух часов. Лидеры государств провели встречу в узком составе, а затем продолжили общение в формате государственного обеда.Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа.
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в мире, россия, малайзия, владимир путин
В мире, Россия, Малайзия, Владимир Путин
В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры

Путин завершил переговоры с верховным правителем Малайзии Ибрагимом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим во время встречи в Москве
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля.
"Российско-малайзийские переговоры завершились", - говорится в публикации.
Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии продлились около двух часов. Лидеры государств провели встречу в узком составе, а затем продолжили общение в формате государственного обеда.
Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа.
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