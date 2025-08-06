https://ria.ru/20250806/peregovory-2033777424.html

В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры

В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры - РИА Новости, 06.08.2025

В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры

Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T17:39:00+03:00

2025-08-06T17:39:00+03:00

2025-08-06T17:53:00+03:00

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россия

малайзия

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом завершились, сообщается в Telegram-канале Кремля."Российско-малайзийские переговоры завершились", - говорится в публикации.Переговоры Путина с верховным правителем Малайзии продлились около двух часов. Лидеры государств провели встречу в узком составе, а затем продолжили общение в формате государственного обеда.Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению Путина. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа.

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в мире, россия, малайзия, владимир путин