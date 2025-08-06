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Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025
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15:10 06.08.2025 (обновлено: 15:11 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/peregovory-2033726382.html
Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным
Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025
Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:10:00+03:00
2025-08-06T15:11:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости.Путин в среду встретится с верховным правителем Малайзии, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера.Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
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малайзия, в мире, россия, владимир путин
Малайзия, В мире, Россия, Владимир Путин
Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным

Король Малайзии приехал в Кремль на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Путин в среду встретится с верховным правителем Малайзии, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера.
Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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