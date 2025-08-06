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Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным

Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025

Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным

Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:10:00+03:00

2025-08-06T15:10:00+03:00

2025-08-06T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости.Путин в среду встретится с верховным правителем Малайзии, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера.Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

малайзия, в мире, россия, владимир путин