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Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным
Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным - РИА Новости, 06.08.2025
Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:10:00+03:00
2025-08-06T15:10:00+03:00
2025-08-06T15:11:00+03:00
малайзия
в мире
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владимир путин
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости.Путин в среду встретится с верховным правителем Малайзии, который прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера.Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, в мире, россия, владимир путин
Малайзия, В мире, Россия, Владимир Путин
Король Малайзии приехал на переговоры с Путиным
Король Малайзии приехал в Кремль на переговоры с Путиным
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим приехал в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Путин
в среду встретится с верховным правителем Малайзии
, который прибыл в РФ
с государственным визитом по приглашению российского лидера.
Ожидается, что на встрече лидеры обсудят дальнейшее развитие российско-малайзийских отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.
Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.