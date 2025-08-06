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В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в России - РИА Новости, 06.08.2025
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02:16 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/pensiya-2033591689.html
В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в России
В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в России - РИА Новости, 06.08.2025
В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в России
Средний размер военной пенсии в России в 2025 году составляет около 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T02:16:00+03:00
2025-08-06T02:16:00+03:00
общество
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алексей говырин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Средний размер военной пенсии в России в 2025 году составляет около 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Средний размер военной пенсии в 2025 году составляет около 43–45 тысяч рублей в месяц. Эта сумма складывается из нескольких составляющих, причём порядок её расчёта регулируется специальными нормами пенсионного законодательства для военнослужащих", - сказал Говырин. По его словам, базой для начисления выступает денежное довольствие, включающее оклад по воинской должности, оклад по званию и различные надбавки, но пенсия рассчитывается не от полной суммы довольствия, а от его части - в зависимости от выслуги лет. "При минимальной выслуге в 20 лет берётся 50% от довольствия, за каждый последующий год добавляется по 3%, но не более 85%. Затем применяется понижающий коэффициент, который в 2025 году составляет 93,59%", - отметил депутат. Парламентарий подчеркнул, что отдельно учитывается районный коэффициент, если служба проходила в местности с особыми климатическими условиями. "Кроме того, дважды в год проводится индексация: в 2025 году она составила 9,5% с января и ожидается ещё 7,6% в октябре. На итоговую сумму могут влиять и дополнительные надбавки: за участие в боевых действиях, за инвалидность, за нахождение на иждивении нетрудоспособных членов семьи", - заключил Говырин.
https://ria.ru/20250804/gosduma-2033155043.html
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общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали средний размер военной пенсии в России

Депутат Говырин: средний размер военной пенсии составляет около 45 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Средний размер военной пенсии в России в 2025 году составляет около 45 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Средний размер военной пенсии в 2025 году составляет около 43–45 тысяч рублей в месяц. Эта сумма складывается из нескольких составляющих, причём порядок её расчёта регулируется специальными нормами пенсионного законодательства для военнослужащих", - сказал Говырин.
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По его словам, базой для начисления выступает денежное довольствие, включающее оклад по воинской должности, оклад по званию и различные надбавки, но пенсия рассчитывается не от полной суммы довольствия, а от его части - в зависимости от выслуги лет.
"При минимальной выслуге в 20 лет берётся 50% от довольствия, за каждый последующий год добавляется по 3%, но не более 85%. Затем применяется понижающий коэффициент, который в 2025 году составляет 93,59%", - отметил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что отдельно учитывается районный коэффициент, если служба проходила в местности с особыми климатическими условиями.
"Кроме того, дважды в год проводится индексация: в 2025 году она составила 9,5% с января и ожидается ещё 7,6% в октябре. На итоговую сумму могут влиять и дополнительные надбавки: за участие в боевых действиях, за инвалидность, за нахождение на иждивении нетрудоспособных членов семьи", - заключил Говырин.
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