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Жителю Пенсильвании предъявили обвинение за угрозу убийства Трампа
Жителю Пенсильвании предъявили обвинение за угрозу убийства Трампа - РИА Новости, 06.08.2025
Жителю Пенсильвании предъявили обвинение за угрозу убийства Трампа
Прокуратура США предъявила обвинение 22-летнему жителю штата Пенсильвания в угрозе убийства Дональда Трампа в январе 2025 года, когда тот находился в статусе... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура США предъявила обвинение 22-летнему жителю штата Пенсильвания в угрозе убийства Дональда Трампа в январе 2025 года, когда тот находился в статусе избранного президента, говорится в заявлении минюста. Как указано в сообщении окружной прокуратуры Пенсильвании, обвиняемый Джейкоб Бакли из города Порт Матилда размещал 16 января в социальной сети TikTok угрозы в адрес сторонников Трампа и самого политика. "Я ненавижу республиканцев из MAGA, клянусь богом, я убью всех их", - гласит одна из записей, приписываемая Бакли. В другой публикации говорилось: "Я собираюсь убить Трампа", а также: "Бро, через 4 дня у нас будет буквальная олигархия, и я собираюсь убить Трампа". Расследование по делу вела Секретная служба США. Обвинение предъявлено по статье об угрозе жизни президента. Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы, штраф и дополнительный надзор после освобождения. -0-
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп
Жителю Пенсильвании предъявили обвинение за угрозу убийства Трампа
Жителя Пенсильвании обвинили в угрозе убийства Трампа в январе 2025 года
ВАШИНГТОН, 6 авг – РИА Новости. Прокуратура США предъявила обвинение 22-летнему жителю штата Пенсильвания в угрозе убийства Дональда Трампа в январе 2025 года, когда тот находился в статусе избранного президента, говорится в заявлении минюста.
Как указано в сообщении окружной прокуратуры Пенсильвании
, обвиняемый Джейкоб Бакли из города Порт Матилда размещал 16 января в социальной сети TikTok
угрозы в адрес сторонников Трампа
и самого политика.
"Я ненавижу республиканцев из MAGA, клянусь богом, я убью всех их", - гласит одна из записей, приписываемая Бакли. В другой публикации говорилось: "Я собираюсь убить Трампа", а также: "Бро, через 4 дня у нас будет буквальная олигархия, и я собираюсь убить Трампа".
Расследование по делу вела Секретная служба США
. Обвинение предъявлено по статье об угрозе жизни президента.
Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы, штраф и дополнительный надзор после освобождения. -0-