https://ria.ru/20250806/parom-2033601228.html

Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года

Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года - РИА Новости, 06.08.2025

Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года

Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года после остановки сообщения из-за финансовых проблем прежней судоходной компании, об этом... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:52:00+03:00

2025-08-06T05:52:00+03:00

2025-08-06T06:44:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года после остановки сообщения из-за финансовых проблем прежней судоходной компании, об этом в Telegram-канале сообщило представительство МИД России во Владивостоке. "Паром между Сокчо и Владивостоком, спустя полтора года, возобновил свою работу… Это первый рейс на Северном морском пути за полтора года после приостановки в феврале 2024 года", —говорится в заявлении.Автомобильный паром средней габаритности с грузоподъемностью 6000 тонн отправляется из порта Сокчо во Владивосток. Судно осталось прежним, но теперь его обслуживает другая судоходная компания. На данный момент паром будет отправляться раз в неделю по вторникам для перевозки грузов. При этом новый президент компании Ю Сан Соль отметила, что для пассажиров его планируют открыть в сентябре следующего года. По ее словам, увеличение частоты рейсов до двух раз в неделю также запланировано на 2026-й. В связи с предстоящим завершением ремонта Международного пассажирского терминала в первой половине следующего года, временно будет использоваться Международный круизный терминал. Ожидается усиление конкуренции за грузы и пассажиров с автомобильным паромом, курсирующим между портом Тонхэ и Владивостоком. "Для обеспечения скорейшей стабилизации и устойчивой, долгосрочной работы мы будем активно оказывать не только финансовую, но и административную поддержку посредством сотрудничества с другими организациями", — заявил руководитель отдела северной логистики администрации города Сокчо Чан Сон Вон. Как сообщила судоходная компания, приоритет будет поставлен на экспорт подержанных автомобилей и тяжёлой техники для обеспечения стабильной работы Северного морского пути, который ранее неоднократно испытывал перебои в работе.

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https://ria.ru/20250725/vladivostok-2031434910.html

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