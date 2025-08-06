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Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года - РИА Новости, 06.08.2025
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05:52 06.08.2025 (обновлено: 06:44 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/parom-2033601228.html
Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года
Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года - РИА Новости, 06.08.2025
Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года
Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года после остановки сообщения из-за финансовых проблем прежней судоходной компании, об этом... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T05:52:00+03:00
2025-08-06T06:44:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года после остановки сообщения из-за финансовых проблем прежней судоходной компании, об этом в Telegram-канале сообщило представительство МИД России во Владивостоке. &quot;Паром между Сокчо и Владивостоком, спустя полтора года, возобновил свою работу… Это первый рейс на Северном морском пути за полтора года после приостановки в феврале 2024 года&quot;, —говорится в заявлении.Автомобильный паром средней габаритности с грузоподъемностью 6000 тонн отправляется из порта Сокчо во Владивосток. Судно осталось прежним, но теперь его обслуживает другая судоходная компания. На данный момент паром будет отправляться раз в неделю по вторникам для перевозки грузов. При этом новый президент компании Ю Сан Соль отметила, что для пассажиров его планируют открыть в сентябре следующего года. По ее словам, увеличение частоты рейсов до двух раз в неделю также запланировано на 2026-й. В связи с предстоящим завершением ремонта Международного пассажирского терминала в первой половине следующего года, временно будет использоваться Международный круизный терминал. Ожидается усиление конкуренции за грузы и пассажиров с автомобильным паромом, курсирующим между портом Тонхэ и Владивостоком. "Для обеспечения скорейшей стабилизации и устойчивой, долгосрочной работы мы будем активно оказывать не только финансовую, но и административную поддержку посредством сотрудничества с другими организациями", — заявил руководитель отдела северной логистики администрации города Сокчо Чан Сон Вон. Как сообщила судоходная компания, приоритет будет поставлен на экспорт подержанных автомобилей и тяжёлой техники для обеспечения стабильной работы Северного морского пути, который ранее неоднократно испытывал перебои в работе.
https://ria.ru/20250707/vladivostok-2027591478.html
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в мире, владивосток, россия
В мире, Владивосток, Россия
Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года

МИД: паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗдание морского вокзала Владивостока
Здание морского вокзала Владивостока - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здание морского вокзала Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 авг — РИА Новости. Паром между Сокчо и Владивостоком возобновил работу спустя полтора года после остановки сообщения из-за финансовых проблем прежней судоходной компании, об этом в Telegram-канале сообщило представительство МИД России во Владивостоке.
«

"Паром между Сокчо и Владивостоком, спустя полтора года, возобновил свою работу… Это первый рейс на Северном морском пути за полтора года после приостановки в феврале 2024 года", —говорится в заявлении.

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Автомобильный паром средней габаритности с грузоподъемностью 6000 тонн отправляется из порта Сокчо во Владивосток. Судно осталось прежним, но теперь его обслуживает другая судоходная компания.
На данный момент паром будет отправляться раз в неделю по вторникам для перевозки грузов. При этом новый президент компании Ю Сан Соль отметила, что для пассажиров его планируют открыть в сентябре следующего года. По ее словам, увеличение частоты рейсов до двух раз в неделю также запланировано на 2026-й.
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В связи с предстоящим завершением ремонта Международного пассажирского терминала в первой половине следующего года, временно будет использоваться Международный круизный терминал. Ожидается усиление конкуренции за грузы и пассажиров с автомобильным паромом, курсирующим между портом Тонхэ и Владивостоком.
"Для обеспечения скорейшей стабилизации и устойчивой, долгосрочной работы мы будем активно оказывать не только финансовую, но и административную поддержку посредством сотрудничества с другими организациями", — заявил руководитель отдела северной логистики администрации города Сокчо Чан Сон Вон.
Как сообщила судоходная компания, приоритет будет поставлен на экспорт подержанных автомобилей и тяжёлой техники для обеспечения стабильной работы Северного морского пути, который ранее неоднократно испытывал перебои в работе.
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