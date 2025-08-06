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Как Алла Парфаньяк ушла от роскоши к простому счастью

Как Алла Парфаньяк ушла от роскоши к простому счастью - РИА Новости, 06.08.2025

Как Алла Парфаньяк ушла от роскоши к простому счастью

В 1956 году она выходила из "Победы" в норковом манто, а он варил пшенную кашу на керосинке. Когда 28-летняя Парфаньяк выбрала 29-летнего Ульянова вместо... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T19:34:00+03:00

2025-08-06T19:34:00+03:00

2025-08-06T19:34:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. В 1956 году она выходила из "Победы" в норковом манто, а он варил пшенную кашу на керосинке. Когда 28-летняя Парфаньяк выбрала 29-летнего Ульянова вместо всесоюзного кумира Крючкова, театральная Москва ахнула: "Скоро вернется к Николаю!". Но их брак пережил советскую эпоху, запои, осуждение общества — потому что за грубоватой внешностью "сибиряка" скрывался человек, который носил ее на руках буквально — после каждого спектакля.От профессорской дочки до жены советского кумираАлла Парфаньяк родилась в 1923 году в Минске, в семье, которая могла бы служить примером для многих — отец был профессором математики, а мать происходила из польской аристократической семьи. С детства девочка росла в атмосфере изящества и культуры. Ее воспитывали как настоящую принцессу — с изучением французского языка, музыки и уверенным ощущением, что весь мир открыт перед ней.Однако счастье детства было разрушено в один момент, когда, в возрасте двенадцати лет, ее отец подвергся репрессиям и был обвинен в шпионаже, что означало лишь одно, его отправят в ссылку в лагерь. Это событие наложило глубокий отпечаток на всю жизнь Аллы, закалило ее характер и научило стойкости.Несмотря на драматические обстоятельства, Алла не сломалась и уже в юности проявила свои таланты. Она успешно поступила в престижное Щукинское театральное училище и быстро завоевала уважение педагогов и коллег благодаря своей красоте, харизме и упорству. Вскоре после окончания учебы ее приняли в знаменитый театр Вахтангова, где она начала строить свою актерскую карьеру.В 1940-х годах Алла была настоящей звездой театральной сцены, а ее внимание пытались завоевать такие известные личности, как певец Леонид Утесов и актер Марк Бернес. Однако сердце молодой актрисы покорил Николай Крючков — один из любимцев самого Сталина, актер, чья популярность была огромна, а слава — всесоюзной. Но за блеском и успехом скрывались серьезные проблемы. Крючков страдал от хронического алкоголизма. По словам самой Аллы, его мать даже ставила на стол бутылки водки, объясняя это тем, что "все русские пьют". Этот факт с горечью отражал сложную реальность их семейной жизни.Алла и Николай прожили вместе двенадцать лет, и, несмотря на внешнее благополучие — роскошные автомобили "Москвич" с шофером, дачи и частые посещения ресторанов — за фасадом скрывались бесконечные запои и эмоциональные страдания. Алла признавалась, что устала быть "медсестрой при гении", постоянно ухаживая за мужем и пытаясь удержать семью на плаву.В 1950-х годах на сцене театра Вахтангова появился молодой актер Михаил Ульянов, которому тогда было около двадцати пяти лет. Он был грубоватым парнем из сибирской глубинки, совершенно не похожим на изящных московских артистов. Однако именно он сумел покорить сердце Аллы. Она вспоминала, как однажды Михаил пригласил ее на каток, где неуклюже упал на лед, и именно в этот момент она поняла — это ее человек. Их роман вызвал настоящий шок в московском театральном сообществе.Как "сибирский медведь" перевернул ее жизньНиколай Крючков, узнав о измене, не сдерживал эмоций и кричал: "Пусть женится на своей хохлушке!", имея в виду первую любовь Михаила — украинку по имени Нина. Коллеги и знакомые шептались, что Алла сошла с ума, бросив кремлевского фаворита ради "сиволапого" провинциала. Но сама актриса утверждала, что Михаил был единственным человеком, который не боялся ее прошлого и принимал ее такой, какая она есть.В 1959 году, будучи беременной дочерью Еленой, Алла официально вышла замуж за Михаила Ульянова. Этот союз стал началом новой главы в ее жизни, полной испытаний и перемен. Первые годы семейной жизни были настоящей борьбой за выживание. Михаил только начинал свой путь в кино и театре и получал за эпизодические роли минимальные гонорары. Алла, несмотря на свой прежний статус и связи, была вынуждена продавать фамильные украшения, чтобы обеспечить семью.Вместо изысканных ресторанов и комфорта — пшенная каша на общей кухне коммунальной квартиры. Более того, Михаил повторил судьбу своего предшественника, начав злоупотреблять алкоголем. Но Алла проявила характер и поставила ультиматум: "Или я, или водка". Благодаря ее решимости Михаил сумел бросить пить навсегда, и за всю жизнь он лишь дважды позволял себе пригубить вино, как вспоминала их дочь Елена.Семейная жизнь принесла и радости, и горести. В 1970–2000-х годах Михаил Ульянов стал всенародным любимцем зрителей, сыграв главные роли в таких фильмах, как "Братья Карамазовы" и "Освобождение", а также воплотив образ маршала Жукова. Алла же, несмотря на собственный артистический талант, добровольно отошла от сцены и кино, посвятив себя заботе о дочери, которая родилась с проблемами почек. Она превратила их дачу в настоящий райский уголок с розами и огурцами, где семья могла находить утешение и покой. В 1990-х годах, когда Михаил пережил инфаркт, Алла сутками дежурила в больнице, спасая мужа.Цена семейного счастьяОднако семейная жизнь не была лишена трагедий. Сын Аллы от первого брака с Крючковым, Николай, оказался в оппозиции к советской власти, стал диссидентом и даже провел время в немецкой тюрьме. Его отношения с матерью были сложными, и он не пришел на ее похороны. Внук Игорь остался жить в Германии, и Алла тайно посылала ему деньги, пытаясь поддержать связь.В 2007 году Михаил Ульянов скончался от рака. До последних дней он беспокоился о своей жене, повторяя: "Как же Аллочка без меня?" Алла пережила мужа всего на два года. В 2009 году она перенесла инсульт, впала в кому и ушла из жизни в возрасте 86 лет.Их похороны прошли на Новодевичьем кладбище в Москве, где они были похоронены рядом, символизируя неразрывную связь, которая продлилась пятьдесят лет. Их союз, ставший легендой русского театра, был примером того, как аристократка смогла полюбить простого "мужика", а он стал для нее настоящим князем.Алла однажды сказала: "Мы с Мишкой были как два дерева — с переплетенными корнями". Возможно, именно в этом и заключался секрет их долгой и прочной любви, выдержавшей испытания славой, бедностью и жизненными трудностями.

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