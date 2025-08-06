https://ria.ru/20250806/panihida-2033714651.html

В Курской области прошли поминальные панихиды в годовщину вторжения ВСУ

В Курской области прошли поминальные панихиды в годовщину вторжения ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025

В Курской области прошли поминальные панихиды в годовщину вторжения ВСУ

Поминальные панихиды провели во всех храмах Курской области, также прозвучал поминальный колокольный звон в годовщину вторжения ВСУ в память о погибших в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:24:00+03:00

2025-08-06T14:24:00+03:00

2025-08-06T17:40:00+03:00

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033714866_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57e5fd7a6618c80ddb72045663c08251.jpg

КУРСК, 6 авг - РИА Новости. Поминальные панихиды провели во всех храмах Курской области, также прозвучал поминальный колокольный звон в годовщину вторжения ВСУ в память о погибших в курском приграничье гражданах и военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости. Ранее врио заместителя председателя регионального правительства Евгений Лобов сообщал, что 6 августа, в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область, во всех действующих храмах региона пройдут поминальные службы, а также поминальные колокольные звоны. Поминальные панихиды провели во всех храмах Курской области в память о погибших мирных гражданах и российских военных в результате вторжения украинских войск на территорию региона. Кроме того, во всех храмах региона одновременно прозвучал поминальный колокольный звон. "Курск помнит. По всей области прозвучал массовый колокольный перезвон как символ нашей памяти и скорби. Более чем в 350 храмах Курской области прошли панихиды", - написал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора добавил, что вместе с прихожанами принял участие в панихиде, которую провел митрополит Курский и Рыльский Герман."Вспомнили всех, кто стал жертвой чудовищной, бесчеловечной жестокости. Светлая память всем невинно убиенным. Сегодня наша земля освобождена. Нужно время, чтобы восстановить пострадавшие районы: пока там, к большому сожалению, все еще небезопасно, и наша армия делает все, чтобы небо как можно скорее стало мирным... За нами - Бог и правда. Победа обязательно будет нашей!" - заключил Хинштейн.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов, в том числе, - иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.

https://ria.ru/20250806/zhiteli-2033663657.html

https://ria.ru/20250806/kursk-2033688473.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поминальные панихиды в курских храмах в годовщину вторжения ВСУ Поминальные панихиды прошли во всех курских храмах в годовщину вторжения ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Также в память о погибших одновременно во всех храмах региона прозвучал колокольный звон. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-06T14:24 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр хинштейн