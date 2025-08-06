Рейтинг@Mail.ru
В Курской области прошли поминальные панихиды в годовщину вторжения ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:24 06.08.2025 (обновлено: 17:40 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/panihida-2033714651.html
В Курской области прошли поминальные панихиды в годовщину вторжения ВСУ
В Курской области прошли поминальные панихиды в годовщину вторжения ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
В Курской области прошли поминальные панихиды в годовщину вторжения ВСУ
Поминальные панихиды провели во всех храмах Курской области, также прозвучал поминальный колокольный звон в годовщину вторжения ВСУ в память о погибших в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:24:00+03:00
2025-08-06T17:40:00+03:00
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033714866_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_57e5fd7a6618c80ddb72045663c08251.jpg
КУРСК, 6 авг - РИА Новости. Поминальные панихиды провели во всех храмах Курской области, также прозвучал поминальный колокольный звон в годовщину вторжения ВСУ в память о погибших в курском приграничье гражданах и военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости. Ранее врио заместителя председателя регионального правительства Евгений Лобов сообщал, что 6 августа, в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область, во всех действующих храмах региона пройдут поминальные службы, а также поминальные колокольные звоны. Поминальные панихиды провели во всех храмах Курской области в память о погибших мирных гражданах и российских военных в результате вторжения украинских войск на территорию региона. Кроме того, во всех храмах региона одновременно прозвучал поминальный колокольный звон. "Курск помнит. По всей области прозвучал массовый колокольный перезвон как символ нашей памяти и скорби. Более чем в 350 храмах Курской области прошли панихиды", - написал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.Врио губернатора добавил, что вместе с прихожанами принял участие в панихиде, которую провел митрополит Курский и Рыльский Герман."Вспомнили всех, кто стал жертвой чудовищной, бесчеловечной жестокости. Светлая память всем невинно убиенным. Сегодня наша земля освобождена. Нужно время, чтобы восстановить пострадавшие районы: пока там, к большому сожалению, все еще небезопасно, и наша армия делает все, чтобы небо как можно скорее стало мирным... За нами - Бог и правда. Победа обязательно будет нашей!" - заключил Хинштейн.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов, в том числе, - иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.
https://ria.ru/20250806/zhiteli-2033663657.html
https://ria.ru/20250806/kursk-2033688473.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Поминальные панихиды в курских храмах в годовщину вторжения ВСУ
Поминальные панихиды прошли во всех курских храмах в годовщину вторжения ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. Также в память о погибших одновременно во всех храмах региона прозвучал колокольный звон. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-06T14:24
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033714866_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e627275ecd571f4fe7a3d0fe9a089a6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, александр хинштейн
Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Александр Хинштейн
В Курской области прошли поминальные панихиды в годовщину вторжения ВСУ

Во всех храмах Курской области провели панихиды в годовщину вторжения ВСУ

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 6 авг - РИА Новости. Поминальные панихиды провели во всех храмах Курской области, также прозвучал поминальный колокольный звон в годовщину вторжения ВСУ в память о погибших в курском приграничье гражданах и военнослужащих, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее врио заместителя председателя регионального правительства Евгений Лобов сообщал, что 6 августа, в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область, во всех действующих храмах региона пройдут поминальные службы, а также поминальные колокольные звоны.
Здание авиационного технического колледжа, поврежденное в результате атаки БПЛА по городу Рыльску в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Мирошник рассказал о числе жителей Курской области, погибших из-за ВСУ
Вчера, 11:50
Поминальные панихиды провели во всех храмах Курской области в память о погибших мирных гражданах и российских военных в результате вторжения украинских войск на территорию региона. Кроме того, во всех храмах региона одновременно прозвучал поминальный колокольный звон.
"Курск помнит. По всей области прозвучал массовый колокольный перезвон как символ нашей памяти и скорби. Более чем в 350 храмах Курской области прошли панихиды", - написал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора добавил, что вместе с прихожанами принял участие в панихиде, которую провел митрополит Курский и Рыльский Герман.
"Вспомнили всех, кто стал жертвой чудовищной, бесчеловечной жестокости. Светлая память всем невинно убиенным. Сегодня наша земля освобождена. Нужно время, чтобы восстановить пострадавшие районы: пока там, к большому сожалению, все еще небезопасно, и наша армия делает все, чтобы небо как можно скорее стало мирным... За нами - Бог и правда. Победа обязательно будет нашей!" - заключил Хинштейн.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов, в том числе, - иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.
Аллея роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях в Курске - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ
Вчера, 12:51
 
Курская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала