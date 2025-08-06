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Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле
Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025
Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:02:00+03:00
2025-08-06T10:02:00+03:00
2025-08-06T12:26:00+03:00
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москва
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стив уиткофф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Чиновник не ответил на вопросы корреспондента РИА Новости, каковы его ожидания от переговоров и с кем он планирует встретиться, после чего делегация села в автомобили и покинула парк "Зарядье".
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609297.html
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Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле
Спецпосланник Трампа Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле с корреспондентом РИА Новости.
Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром.
Сразу после прилета он направился с главой РФПИ Дмитриевым в ресторан "Восход" в "Зарядье". Затем делегация чиновника села в автомобиль и покинула парк.
2025-08-06T10:02
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в мире, москва, россия, стив уиткофф, зарядье, встреча путина с уиткоффом 6 августа
В мире, Москва, Россия, Стив Уиткофф, Зарядье, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле
Спецпосланник США Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле