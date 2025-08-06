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Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025
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10:02 06.08.2025 (обновлено: 12:26 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/ozhidaniya-2033625538.html
Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле
Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025
Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
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2025-08-06T12:26:00+03:00
в мире
москва
россия
стив уиткофф
зарядье
встреча путина с уиткоффом 6 августа
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году. Чиновник не ответил на вопросы корреспондента РИА Новости, каковы его ожидания от переговоров и с кем он планирует встретиться, после чего делегация села в автомобили и покинула парк "Зарядье".
https://ria.ru/20250806/uitkoff-2033609297.html
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60
353
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Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле
Спецпосланник Трампа Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле с корреспондентом РИА Новости. Уиткофф прилетел в Москву сегодня рано утром. Сразу после прилета он направился с главой РФПИ Дмитриевым в ресторан "Восход" в "Зарядье". Затем делегация чиновника села в автомобиль и покинула парк.
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в мире, москва, россия, стив уиткофф, зарядье, встреча путина с уиткоффом 6 августа
В мире, Москва, Россия, Стив Уиткофф, Зарядье, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа
Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле

Спецпосланник США Уиткофф не стал делиться ожиданиями от переговоров в Кремле

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф не стал делиться ожиданиями перед переговорами в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Уиткофф прилетел в Москву в среду рано утром. Это его пятый визит в Россию в 2025 году.
Чиновник не ответил на вопросы корреспондента РИА Новости, каковы его ожидания от переговоров и с кем он планирует встретиться, после чего делегация села в автомобили и покинула парк "Зарядье".
Уиткофф в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Уиткофф и Дмитриев посетили парк Зарядье, сообщил источник
Вчера, 08:15
 
В миреМоскваРоссияСтив УиткоффЗарядьеВстреча Путина с Уиткоффом 6 августа
 
 
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