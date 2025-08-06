https://ria.ru/20250806/oreshnik-2033597161.html

Эксперт оценил возможность размещения "Орешника" за рубежом

Эксперт оценил возможность размещения "Орешника" за рубежом - РИА Новости, 06.08.2025

Эксперт оценил возможность размещения "Орешника" за рубежом

Теоретическая возможность развёртывания "Орешника" за рубежом, например, в Латинской Америке, есть, но пока, в условиях, когда возможно возобновление диалога с... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T04:14:00+03:00

2025-08-06T04:14:00+03:00

2025-08-06T12:49:00+03:00

россия

латинская америка

сша

игорь коротченко

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Теоретическая возможность развёртывания "Орешника" за рубежом, например, в Латинской Америке, есть, но пока, в условиях, когда возможно возобновление диалога с США, такой сценарий вряд ли рассматривается, рассказал РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. МИД РФ в понедельник заявил, что Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает себя вправе при необходимости предпринимать шаги в части развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, на этот счёт нет никаких ограничений. "Теоретически, конечно, можно допустить возможность развёртывания, скажем, в одной из дружественных нам стран Латинской Америки. Но это чисто гипотетический вариант, очевидно, что пока он не востребован, поскольку мы рассчитываем всё-таки на диалог политический и дипломатический, нормализацию отношений с Соединёнными Штатами Америки", - сказал Коротченко. Он подчеркнул, что "Орешник" является, прежде всего, средством доставки ядерных боевых блоков. Поэтому единственной страной, где пока озвучены планы о его размещении, пока остаётся Белоруссия, как ближайший стратегический союзник РФ и как член Союзного Государства, с которым у России общая Оборонная доктрина. Вопрос размещения "Орешника" в какой-либо другой стране потребует соответствующих двусторонних договорённостей. Пока, как предположил Коротченко, такой сценарий не рассматривается как реальный в контексте нынешних военно-политических отношений между Россией и США. При этом оно особо обратил внимание, что Москва не "бряцает оружием", а все её действия носят ответный, вынужденный характер. "Именно (Дональд - ред.) Трамп в первый президентский срок вышел из договора по РСМД, мы были против того, чтобы этот договор был уничтожен. Мы все эти годы придерживались моратория на развёртывание указанных систем. Но коль скоро угрозы растут, Запад готовится к войне с Россией, аналогичные системы могут быть нацелены с западной стороны на нас, Россия будет вынуждена реагировать на это", - добавил Коротченко.

https://ria.ru/20250806/oreshnik-2033593462.html

https://ria.ru/20250801/ugrozy-2032895582.html

россия

латинская америка

сша

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россия, латинская америка, сша, игорь коротченко, дмитрий песков