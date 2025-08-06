https://ria.ru/20250806/opros-2033588931.html

Опрос показал рост недовольства Мерцем в Германии

Опрос показал рост недовольства Мерцем в Германии - РИА Новости, 06.08.2025

Опрос показал рост недовольства Мерцем в Германии

Партия "Альтернатива для Германии" по сравнению с прошлой неделей снова сравнялась с победившим на выборах блоком ХДС/ХСС (25%), в то же время недовольство... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T01:14:00+03:00

2025-08-06T01:14:00+03:00

2025-08-06T01:14:00+03:00

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БЕРЛИН, 6 авг - РИА Новости. Партия "Альтернатива для Германии" по сравнению с прошлой неделей снова сравнялась с победившим на выборах блоком ХДС/ХСС (25%), в то же время недовольство канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (ХДС) выросло на один процентный пункт до 64%, следует из данных опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL. В аналогичном опросе на прошлой неделе блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с результатом в 26% опередил АдГ, которая оставалась на уровне 25%. Согласно новым данным, блок потерял один процентный пункт, тем самым обе партии сравнялись. "Зелёные" и Левая партия, как и на прошлой неделе, набирают по 12%, Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) также остаётся на прежнем уровне в 13%. Удовлетворённость работой канцлера Фридриха Мерца снизилась на один процентный пункт по сравнению с прошлой неделей. Лишь 32% опрошенных оценивают его работу положительно. Большинство (64%) выразили недовольство канцлером. Опрос проводился с 29 июля по 4 августа, в нём приняли участие 2503 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу одержал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250727/es-2031806211.html

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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс