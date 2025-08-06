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Опека 2025: что это такое, виды и типы, как оформить, права, обязанности
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12:02 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/opeka-chto-eto-takoe-2033667196.html
Опека в России: что это такое и как оформить в 2025 году
Опека 2025: что это такое, виды и типы, как оформить, права, обязанности
Опека в России: что это такое и как оформить в 2025 году
Опека — это форма устройства в семью детей до 14 лет, при которой взрослые становятся их законными представителями. Как устроен процесс, виды и типы опеки — в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:02:00+03:00
2025-08-06T12:02:00+03:00
общество
опека и попечительство
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Опека — это форма устройства в семью детей до 14 лет, при которой взрослые становятся их законными представителями. Как устроен процесс, виды и типы опеки — в материале РИА Новости.ОпекаОпека — вид социальной защиты прав и законных интересов граждан, которые не могут самостоятельно о себе заботиться. Чаще всего речь идет о несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей, а также о взрослых гражданах, утративших дееспособность по состоянию здоровья или другим причинам.Виды опекиЕсть несколько форм опекунства над ребенком, не достигшим 18 лет, которые различаются по целям, условиям и объему ответственности.Безвозмездная опека — без денежной компенсации, тогда как возмездная опека оформляется в форме приемной семьи (усыновления), где опекунам выплачивается вознаграждение.Опека — временная мера, которая устанавливается для защиты прав и интересов ребенка, который не может жить с родителями. Опекун отвечает за жизнь и здоровье подопечного, но не становится его юридическим родителем.Усыновление — это юридический процесс, в результате которого ребенок становится законным ребенком усыновителя. Он получает те же права и обязанности, что и биологический родитель. После оформления документов ребенок теряет юридические связи с биологическими родителями (если они к этому моменту еще не были лишены родительских прав), и усыновитель становится его новым законным родителем.Усыновление не может быть отменено без серьезных оснований. Ребенок становится частью новой семьи на постоянной основе.Разница между опекой и попечительствомВ случае опеки уход осуществляется над детьми младше 14 лет. Опекун обязан обеспечить ребенку условия для полноценного проживания, включая жилье, питание, одежду и образование. Он полностью отвечает за жизнь и здоровье нового члена семьи, принимает все важные решения, касающиеся воспитания, образования, медицинского обслуживания и других аспектов жизни ребенка.Попечительство — забота и уход за несовершеннолетним от 14 до 18 лет, который нуждается в помощи и поддержке. Попечитель не совершает от имени подопечного сделки, а лишь дает согласие на их совершение. Остальные обязанности опекуна несовершеннолетнего ребенка (воспитание, образование, его содержание) также лежат на попечителе.Кто может стать опекуномАнна Хоботова, подростковый психолог-психотерапевт, юрист и правозащитник:Как оформить опеку“Процедура оформления опеки не так сложна, как кажется, — утверждает эксперт Анна Хоботова. — Я сама опекун. Самый трудный этап — найти ребенка, особенно если речь идет о детях младшего возраста.Куда обращатьсяПервый шаг — органы опеки по месту регистрации. Там дадут список необходимых документов:СрокиПо словам Анны Хоботовой, все документы можно собрать за месяц. Еще столько же займет проверка и решение от опеки.“Это время необходимо в том числе для проведения собеседований и оценки условий жизни опекуна. Когда эти этапы будут пройдены и у вас на руках будет официальное разрешение стать опекуном, вы можете вставать на учет в разных регионах и искать ребенка”, — заявила Хоботова.Права и обязанности опекунаВ России права и обязанности опекуна регулируются Гражданским кодексом, а также другими нормативными актами, касающимися опеки и попечительства.Права опекуна:Обязанности опекуна:Эти права и обязанности могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Важно, чтобы опекун действовал в интересах ребенка и соблюдал все установленные законом требования.Льготы и меры поддержки опекунов“Каких-то особых льгот, как для многодетных или инвалидов, у опекунов нет — все зависит от региона и конкретной ситуации” — добавила эксперт Анна Хоботова.Контроль за деятельностью опекунаОрганы опеки и попечительства осуществляют контроль за деятельностью опекунов. Процесс включает в себя регулярные проверки условий жизни подопечного и состояния его здоровья, анализ предоставленных семьей отчетов о состоянии подопечного, а также реагирование на жалобы и обращения со стороны опекаемого или других граждан.Отказ в опекеВ предоставлении опеки может быть отказано, если заявители:
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РИА Новости
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общество, опека и попечительство
Общество, Опека и попечительство

Опека в России: что это такое и как оформить в 2025 году

© Depositphotos.com / belchonockОпека
Опека - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Depositphotos.com / belchonock
Опека. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Опека — это форма устройства в семью детей до 14 лет, при которой взрослые становятся их законными представителями. Как устроен процесс, виды и типы опеки — в материале РИА Новости.

Опека

Опека — вид социальной защиты прав и законных интересов граждан, которые не могут самостоятельно о себе заботиться. Чаще всего речь идет о несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей, а также о взрослых гражданах, утративших дееспособность по состоянию здоровья или другим причинам.
© Getty Images / Prostock-StudioСемья
Семья в новой квартире - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Prostock-Studio
Семья. Архивное фото

Виды опеки

Есть несколько форм опекунства над ребенком, не достигшим 18 лет, которые различаются по целям, условиям и объему ответственности.
Безвозмездная опека — без денежной компенсации, тогда как возмездная опека оформляется в форме приемной семьи (усыновления), где опекунам выплачивается вознаграждение.
Опека — временная мера, которая устанавливается для защиты прав и интересов ребенка, который не может жить с родителями. Опекун отвечает за жизнь и здоровье подопечного, но не становится его юридическим родителем.
Усыновление — это юридический процесс, в результате которого ребенок становится законным ребенком усыновителя. Он получает те же права и обязанности, что и биологический родитель. После оформления документов ребенок теряет юридические связи с биологическими родителями (если они к этому моменту еще не были лишены родительских прав), и усыновитель становится его новым законным родителем.
Усыновление не может быть отменено без серьезных оснований. Ребенок становится частью новой семьи на постоянной основе.

Разница между опекой и попечительством

В случае опеки уход осуществляется над детьми младше 14 лет. Опекун обязан обеспечить ребенку условия для полноценного проживания, включая жилье, питание, одежду и образование. Он полностью отвечает за жизнь и здоровье нового члена семьи, принимает все важные решения, касающиеся воспитания, образования, медицинского обслуживания и других аспектов жизни ребенка.
Попечительство — забота и уход за несовершеннолетним от 14 до 18 лет, который нуждается в помощи и поддержке. Попечитель не совершает от имени подопечного сделки, а лишь дает согласие на их совершение. Остальные обязанности опекуна несовершеннолетнего ребенка (воспитание, образование, его содержание) также лежат на попечителе.

Кто может стать опекуном

Анна Хоботова, подростковый психолог-психотерапевт, юрист и правозащитник:
  • Опекуном может стать любой взрослый гражданин России, у которого нет судимости по "тяжелым" статьям (например, насилие, убийство).
  • Уоторый здоров (есть ограничения по некоторым заболеваниям) и имеет собственное жилье.
  • Женщина может взять ребенка под опеку в одиночку, мужчина — тоже, но в реальности это встречается реже.
  • Если люди живут вместе, но не женаты, оформить опеку может один из них.
  • Обязательное условие — пройти Школу приемных родителей. Это не формальность, а важный этап подготовки, который помогает понять, к чему вы готовы и как лучше поддержать ребенка.
© Getty Images / damircudicЖенщина с смартфоном
Женщина с смартфоном - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / damircudic
Женщина с смартфоном . Архивное фото

Как оформить опеку

“Процедура оформления опеки не так сложна, как кажется, — утверждает эксперт Анна Хоботова. — Я сама опекун. Самый трудный этап — найти ребенка, особенно если речь идет о детях младшего возраста.
  • Вы подаете все документы: вас ставят на учет, далее — режим ожидания.
  • Поэтому желающим оформить опеку стоит запастись терпением и не ограничиваться только своим регионом при поиске.
  • Параллельно можно просматривать базу данных детей-сирот по всей стране.
  • Если вы нашли анкету ребенка, которого вы хотите взять под опеку, вам нужно узнать, не опередил ли вас кто-то, не оформлена ли на него временная опека, можно ли приехать познакомиться”.

Куда обращаться

Первый шаг — органы опеки по месту регистрации. Там дадут список необходимых документов:
  • справка о доходах,
  • медицинское заключение,
  • справка об отсутствии судимости,
  • информация о вашем жилье, подтверждающая наличие условий для проживания подопечного.

Сроки

По словам Анны Хоботовой, все документы можно собрать за месяц. Еще столько же займет проверка и решение от опеки.
“Это время необходимо в том числе для проведения собеседований и оценки условий жизни опекуна. Когда эти этапы будут пройдены и у вас на руках будет официальное разрешение стать опекуном, вы можете вставать на учет в разных регионах и искать ребенка”, — заявила Хоботова.

Права и обязанности опекуна

В России права и обязанности опекуна регулируются Гражданским кодексом, а также другими нормативными актами, касающимися опеки и попечительства.

Права опекуна:

  1. 1.
    Имеет право представлять интересы подопечного в различных учреждениях, включая суды, органы опеки и попечительства, медицинские учреждения.
  2. 2.
    Может управлять имуществом подопечного, если это необходимо для его содержания и удовлетворения его потребностей.
  3. 3.
    Опекун имеет право на получение пособий и выплат, связанных с опекой ребенка.
  4. 4.
    Вправе принимать решения относительно воспитания, образования и медицинского обслуживания подопечного.
  5. 5.
    Опекун может обращаться за помощью в органы опеки и попечительства для решения возникающих вопросов.
© Depositphotos.com / Paha_LМама и дочь смотрят в книгу
Мама и дочь смотрят в книгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Depositphotos.com / Paha_L
Мама и дочь смотрят в книгу

Обязанности опекуна:

  1. 1.
    Обязан заботиться о физическом, психическом и эмоциональном благополучии подопечного.
  2. 2.
    Должен управлять имуществом подопечного разумно и в его интересах, не допускать растраты.
  3. 3.
    Обязан предоставлять отчет о своей деятельности и о состоянии подопечного в органы опеки и попечительства.
  4. 4.
    Должен уважать и защищать права и законные интересы подопечного.
  5. 5.
    Организовать процесс воспитания и обучения подопечного, обеспечивая ему доступ к образованию.
Эти права и обязанности могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Важно, чтобы опекун действовал в интересах ребенка и соблюдал все установленные законом требования.

Льготы и меры поддержки опекунов

  • При оформлении опеки государством выделяется единовременная выплата (около 20-30 тысяч рублей).
  • Ежемесячные выплаты на содержание ребенка — около 13-15 тысяч рублей (сумма может отличаться в зависимости от региона).
“Каких-то особых льгот, как для многодетных или инвалидов, у опекунов нет — все зависит от региона и конкретной ситуации” — добавила эксперт Анна Хоботова.

Контроль за деятельностью опекуна

Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за деятельностью опекунов. Процесс включает в себя регулярные проверки условий жизни подопечного и состояния его здоровья, анализ предоставленных семьей отчетов о состоянии подопечного, а также реагирование на жалобы и обращения со стороны опекаемого или других граждан.
© Depositphotos.com / GoodluzЖенщина с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Depositphotos.com / Goodluz
Женщина с ребенком

Отказ в опеке

В предоставлении опеки может быть отказано, если заявители:
  • лишены родительских прав;
  • имеют ограничения в родительских правах или были лишены своих родительских обязанностей в роли опекунов;
  • не могут воспитывать ребенка по состоянию здоровья;
  • имеют в анамнезе подтвержденные наркологом-психиатром хронический алкоголизм или наркоманию;
  • не завершили обучение в школе приемных родителей;
  • предоставили в органы опеки поддельные документы.
 
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