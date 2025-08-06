https://ria.ru/20250806/opeka-chto-eto-takoe-2033667196.html

Опека в России: что это такое и как оформить в 2025 году

Опека 2025: что это такое, виды и типы, как оформить, права, обязанности

Опека в России: что это такое и как оформить в 2025 году

Опека — это форма устройства в семью детей до 14 лет, при которой взрослые становятся их законными представителями. Как устроен процесс, виды и типы опеки — в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:02:00+03:00

2025-08-06T12:02:00+03:00

2025-08-06T12:02:00+03:00

общество

опека и попечительство

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Опека — это форма устройства в семью детей до 14 лет, при которой взрослые становятся их законными представителями. Как устроен процесс, виды и типы опеки — в материале РИА Новости.ОпекаОпека — вид социальной защиты прав и законных интересов граждан, которые не могут самостоятельно о себе заботиться. Чаще всего речь идет о несовершеннолетних детях, оставшихся без попечения родителей, а также о взрослых гражданах, утративших дееспособность по состоянию здоровья или другим причинам.Виды опекиЕсть несколько форм опекунства над ребенком, не достигшим 18 лет, которые различаются по целям, условиям и объему ответственности.Безвозмездная опека — без денежной компенсации, тогда как возмездная опека оформляется в форме приемной семьи (усыновления), где опекунам выплачивается вознаграждение.Опека — временная мера, которая устанавливается для защиты прав и интересов ребенка, который не может жить с родителями. Опекун отвечает за жизнь и здоровье подопечного, но не становится его юридическим родителем.Усыновление — это юридический процесс, в результате которого ребенок становится законным ребенком усыновителя. Он получает те же права и обязанности, что и биологический родитель. После оформления документов ребенок теряет юридические связи с биологическими родителями (если они к этому моменту еще не были лишены родительских прав), и усыновитель становится его новым законным родителем.Усыновление не может быть отменено без серьезных оснований. Ребенок становится частью новой семьи на постоянной основе.Разница между опекой и попечительствомВ случае опеки уход осуществляется над детьми младше 14 лет. Опекун обязан обеспечить ребенку условия для полноценного проживания, включая жилье, питание, одежду и образование. Он полностью отвечает за жизнь и здоровье нового члена семьи, принимает все важные решения, касающиеся воспитания, образования, медицинского обслуживания и других аспектов жизни ребенка.Попечительство — забота и уход за несовершеннолетним от 14 до 18 лет, который нуждается в помощи и поддержке. Попечитель не совершает от имени подопечного сделки, а лишь дает согласие на их совершение. Остальные обязанности опекуна несовершеннолетнего ребенка (воспитание, образование, его содержание) также лежат на попечителе.Кто может стать опекуномАнна Хоботова, подростковый психолог-психотерапевт, юрист и правозащитник:Как оформить опеку“Процедура оформления опеки не так сложна, как кажется, — утверждает эксперт Анна Хоботова. — Я сама опекун. Самый трудный этап — найти ребенка, особенно если речь идет о детях младшего возраста.Куда обращатьсяПервый шаг — органы опеки по месту регистрации. Там дадут список необходимых документов:СрокиПо словам Анны Хоботовой, все документы можно собрать за месяц. Еще столько же займет проверка и решение от опеки.“Это время необходимо в том числе для проведения собеседований и оценки условий жизни опекуна. Когда эти этапы будут пройдены и у вас на руках будет официальное разрешение стать опекуном, вы можете вставать на учет в разных регионах и искать ребенка”, — заявила Хоботова.Права и обязанности опекунаВ России права и обязанности опекуна регулируются Гражданским кодексом, а также другими нормативными актами, касающимися опеки и попечительства.Права опекуна:Обязанности опекуна:Эти права и обязанности могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации. Важно, чтобы опекун действовал в интересах ребенка и соблюдал все установленные законом требования.Льготы и меры поддержки опекунов“Каких-то особых льгот, как для многодетных или инвалидов, у опекунов нет — все зависит от региона и конкретной ситуации” — добавила эксперт Анна Хоботова.Контроль за деятельностью опекунаОрганы опеки и попечительства осуществляют контроль за деятельностью опекунов. Процесс включает в себя регулярные проверки условий жизни подопечного и состояния его здоровья, анализ предоставленных семьей отчетов о состоянии подопечного, а также реагирование на жалобы и обращения со стороны опекаемого или других граждан.Отказ в опекеВ предоставлении опеки может быть отказано, если заявители:

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, опека и попечительство