https://ria.ru/20250806/novgorod-2033813195.html

В Новгородскую область переедет производство металлических порошков

В Новгородскую область переедет производство металлических порошков - РИА Новости, 06.08.2025

В Новгородскую область переедет производство металлических порошков

Производитель металлических порошков перевезет свой бизнес из Казахстана в Новгородскую область, разместив завод в особой экономической зоне (ОЭЗ)... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:38:00+03:00

2025-08-06T21:38:00+03:00

2025-08-06T21:38:00+03:00

новгородская область

казахстан

россия

михаил мишустин

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Производитель металлических порошков перевезет свой бизнес из Казахстана в Новгородскую область, разместив завод в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новгородская", сообщает мининвест региона. Уточняется, что члены экспертного совета ОЭЗ "Новгородская" поддержали заявку ООО "Форт Верный". Инвестор планирует вложить в завод по производству металлических порошков 410 миллионов рублей, создать около 80 высококвалифицированных рабочих мест. "Инвестор планирует построить завод по производству металлических порошков, специальных красок и их компонентов... Генеральный директор ОЭЗ "Новгородская" Артур Аюпов... добавил, что инвестиционный проект глубоко проработан. Инвестор в бизнесе не первый год, и он принял решение перевезти производство в Новгородскую область из Казахстана", - говорится в сообщении. Как сообщил первый вице-губернатор Евгений Богданов, основными потребителями продукции станут промышленные предприятия, представители строительной отрасли и горнорудной промышленности. "Аналогичные производства есть только на нескольких российских предприятиях, однако ООО "Форт Верный" разработало новую технологию – менее энергоемкую, более экономичную и экологически безвредную. Она базируется на современных научных исследованиях. Кроме этого, на предприятии будет применяться робототехника", - приводит пресс-служба слова Богданова. Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года. Компания "Форт Верный" станет 15 резидентом ОЭЗ, 14 резидентов уже создали почти 600 рабочих мест, семь предприятий уже запустились.

https://ria.ru/20250805/programma-2033448528.html

https://ria.ru/20240909/oez-1971673672.html

новгородская область

казахстан

россия

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новгородская область, казахстан, россия, михаил мишустин