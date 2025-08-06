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В Новгородскую область переедет производство металлических порошков - РИА Новости, 06.08.2025
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21:38 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/novgorod-2033813195.html
В Новгородскую область переедет производство металлических порошков
В Новгородскую область переедет производство металлических порошков - РИА Новости, 06.08.2025
В Новгородскую область переедет производство металлических порошков
Производитель металлических порошков перевезет свой бизнес из Казахстана в Новгородскую область, разместив завод в особой экономической зоне (ОЭЗ)... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:38:00+03:00
2025-08-06T21:38:00+03:00
новгородская область
казахстан
россия
михаил мишустин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Производитель металлических порошков перевезет свой бизнес из Казахстана в Новгородскую область, разместив завод в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новгородская", сообщает мининвест региона. Уточняется, что члены экспертного совета ОЭЗ "Новгородская" поддержали заявку ООО "Форт Верный". Инвестор планирует вложить в завод по производству металлических порошков 410 миллионов рублей, создать около 80 высококвалифицированных рабочих мест. "Инвестор планирует построить завод по производству металлических порошков, специальных красок и их компонентов... Генеральный директор ОЭЗ "Новгородская" Артур Аюпов... добавил, что инвестиционный проект глубоко проработан. Инвестор в бизнесе не первый год, и он принял решение перевезти производство в Новгородскую область из Казахстана", - говорится в сообщении. Как сообщил первый вице-губернатор Евгений Богданов, основными потребителями продукции станут промышленные предприятия, представители строительной отрасли и горнорудной промышленности. "Аналогичные производства есть только на нескольких российских предприятиях, однако ООО "Форт Верный" разработало новую технологию – менее энергоемкую, более экономичную и экологически безвредную. Она базируется на современных научных исследованиях. Кроме этого, на предприятии будет применяться робототехника", - приводит пресс-служба слова Богданова. Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года. Компания "Форт Верный" станет 15 резидентом ОЭЗ, 14 резидентов уже создали почти 600 рабочих мест, семь предприятий уже запустились.
https://ria.ru/20250805/programma-2033448528.html
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новгородская область, казахстан, россия, михаил мишустин
Новгородская область, Казахстан, Россия, Михаил Мишустин
В Новгородскую область переедет производство металлических порошков

В Новгородскую область переедет завод по производству металлических порошков

© МеркаторНовгородская область
Новгородская область - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Меркатор
Новгородская область. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 авг - РИА Новости. Производитель металлических порошков перевезет свой бизнес из Казахстана в Новгородскую область, разместив завод в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новгородская", сообщает мининвест региона.
Уточняется, что члены экспертного совета ОЭЗ "Новгородская" поддержали заявку ООО "Форт Верный". Инвестор планирует вложить в завод по производству металлических порошков 410 миллионов рублей, создать около 80 высококвалифицированных рабочих мест.
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"Инвестор планирует построить завод по производству металлических порошков, специальных красок и их компонентов... Генеральный директор ОЭЗ "Новгородская" Артур Аюпов... добавил, что инвестиционный проект глубоко проработан. Инвестор в бизнесе не первый год, и он принял решение перевезти производство в Новгородскую область из Казахстана", - говорится в сообщении.
Как сообщил первый вице-губернатор Евгений Богданов, основными потребителями продукции станут промышленные предприятия, представители строительной отрасли и горнорудной промышленности.
"Аналогичные производства есть только на нескольких российских предприятиях, однако ООО "Форт Верный" разработало новую технологию – менее энергоемкую, более экономичную и экологически безвредную. Она базируется на современных научных исследованиях. Кроме этого, на предприятии будет применяться робототехника", - приводит пресс-служба слова Богданова.
Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года. Компания "Форт Верный" станет 15 резидентом ОЭЗ, 14 резидентов уже создали почти 600 рабочих мест, семь предприятий уже запустились.
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