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СМИ раскрыли, чем грозит конфликт США и Индии из-за российской нефти - РИА Новости, 06.08.2025
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12:26 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/neft-2033678665.html
СМИ раскрыли, чем грозит конфликт США и Индии из-за российской нефти
СМИ раскрыли, чем грозит конфликт США и Индии из-за российской нефти - РИА Новости, 06.08.2025
СМИ раскрыли, чем грозит конфликт США и Индии из-за российской нефти
Американские потребители пострадают в случае отказа Индии от закупок российской нефти, пишет CNN. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:26:00+03:00
2025-08-06T12:26:00+03:00
в мире
индия
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американские потребители пострадают в случае отказа Индии от закупок российской нефти, пишет CNN."Если Индия переключится на импорт нефти из других стран по более высокой цене, это, вероятно, ударит и по американским потребителям", — говорится в публикации.Издание объясняет это тем, что Индия перерабатывает часть нефти и экспортирует получившийся продукт.Отмечается, что полное прекращение поставок российской нефти создаст для Индии серьезную проблему, которую будет сложно решить.В минувший вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничества с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа.Глава Белого дома также пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью".Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире. Она закупает более 80 процентов потребляемой нефти на международных рынках. Как писало издание The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler, в июне Индия нарастила закупки российской нефти до 11-месячного максимума. Это произошло после эскалации между Израилем и Ираном.
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в мире, индия, сша, россия
В мире, Индия, США, Россия
СМИ раскрыли, чем грозит конфликт США и Индии из-за российской нефти

CNN: отказ Индии от импорта нефти из России ударит по американцам

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американские потребители пострадают в случае отказа Индии от закупок российской нефти, пишет CNN.
"Если Индия переключится на импорт нефти из других стран по более высокой цене, это, вероятно, ударит и по американским потребителям", — говорится в публикации.
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Издание объясняет это тем, что Индия перерабатывает часть нефти и экспортирует получившийся продукт.
Отмечается, что полное прекращение поставок российской нефти создаст для Индии серьезную проблему, которую будет сложно решить.
В минувший вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничества с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа.
Глава Белого дома также пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью".
Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире. Она закупает более 80 процентов потребляемой нефти на международных рынках. Как писало издание The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler, в июне Индия нарастила закупки российской нефти до 11-месячного максимума. Это произошло после эскалации между Израилем и Ираном.
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