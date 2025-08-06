СМИ раскрыли, чем грозит конфликт США и Индии из-за российской нефти
CNN: отказ Индии от импорта нефти из России ударит по американцам
Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Американские потребители пострадают в случае отказа Индии от закупок российской нефти, пишет CNN.
"Если Индия переключится на импорт нефти из других стран по более высокой цене, это, вероятно, ударит и по американским потребителям", — говорится в публикации.
Издание объясняет это тем, что Индия перерабатывает часть нефти и экспортирует получившийся продукт.
Отмечается, что полное прекращение поставок российской нефти создаст для Индии серьезную проблему, которую будет сложно решить.
В минувший вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии из-за высоких тарифов, торговых барьеров и сотрудничества с Москвой в сфере энергетики и вооружений. За все это Нью-Дели также ждет неуказанный штраф. Сама пошлина должна вступить в силу 7 августа.
Глава Белого дома также пригрозил существенно повысить тарифы в отношении Индии, поскольку она "закупает огромные объемы российской нефти, а затем продает ее на открытом рынке с большой прибылью".
Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире. Она закупает более 80 процентов потребляемой нефти на международных рынках. Как писало издание The Times of India со ссылкой на данные аналитической компании по сырьевым рынкам Kpler, в июне Индия нарастила закупки российской нефти до 11-месячного максимума. Это произошло после эскалации между Израилем и Ираном.
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