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Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши - РИА Новости, 06.08.2025
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11:29 06.08.2025 (обновлено: 11:56 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/navrotskij-2033655815.html
Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши
Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши - РИА Новости, 06.08.2025
Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши
Кароль Навроцкий в среду официально вступил в должность президента Польши сроком на пять лет. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:29:00+03:00
2025-08-06T11:56:00+03:00
в мире
польша
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ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Кароль Навроцкий в среду официально вступил в должность президента Польши сроком на пять лет. Церемония его инаугурации состоялась в зале пленарных заседаний парламента и транслировалась местными телеканалами. Присягу у Навроцкого в соответствии с протоколом принял спикер сейма Шимон Холовня. "Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал Навроцкий. В торжественной церемонии инаугурации приняли участие депутаты и сенаторы, представители правительства, дипкорпуса, военные и духовенство, а также бывшие президенты Польши, за исключением Леха Валенсы, который ранее заявил, что не будет присутствовать на этом мероприятии, назвав его "отвратительным шоу". По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%. Как ожидается, свою работу на посту президента Навроцкий начнет с поездки по стране. Он также намерен внести несколько законодательных инициатив, включая законопроект о Центральном транспортном узле (ЦТК) и законопроект об увеличении размера необлагаемого налогом минимума до 60 000 злотых (16 тысяч долларов).
https://ria.ru/20250806/polsha-2033590812.html
https://ria.ru/20250602/navrotskiy-2019922450.html
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в мире, польша, кароль навроцкий, лех валенса, рафал тшасковски
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Лех Валенса, Рафал Тшасковски
Кароль Навроцкий вступил в должность президента Польши

Кароль Навроцкий официально вступил в должность президента Польши

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий со своей супругой на церемонии инаугурации в Варшаве, Польша. 6 августа 2025
Кароль Навроцкий со своей супругой на церемонии инаугурации в Варшаве, Польша. 6 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий со своей супругой на церемонии инаугурации в Варшаве, Польша. 6 августа 2025
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ВАРШАВА, 6 авг – РИА Новости. Кароль Навроцкий в среду официально вступил в должность президента Польши сроком на пять лет.
Церемония его инаугурации состоялась в зале пленарных заседаний парламента и транслировалась местными телеканалами. Присягу у Навроцкого в соответствии с протоколом принял спикер сейма Шимон Холовня.
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"Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал Навроцкий.
В торжественной церемонии инаугурации приняли участие депутаты и сенаторы, представители правительства, дипкорпуса, военные и духовенство, а также бывшие президенты Польши, за исключением Леха Валенсы, который ранее заявил, что не будет присутствовать на этом мероприятии, назвав его "отвратительным шоу".
По данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковским, получившим 49,11%.
Как ожидается, свою работу на посту президента Навроцкий начнет с поездки по стране. Он также намерен внести несколько законодательных инициатив, включая законопроект о Центральном транспортном узле (ЦТК) и законопроект об увеличении размера необлагаемого налогом минимума до 60 000 злотых (16 тысяч долларов).
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Биография Кароля Навроцкого
2 июня, 18:30
 
В миреПольшаКароль НавроцкийЛех ВаленсаРафал Тшасковски
 
 
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