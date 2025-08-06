https://ria.ru/20250806/naemniki-2033600359.html

Источник: наемников из Мексики учили применять БПЛА в центре "Азова"*

Источник: наемников из Мексики учили применять БПЛА в центре "Азова"* - РИА Новости, 06.08.2025

Источник: наемников из Мексики учили применять БПЛА в центре "Азова"*

Наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с запрещенным в РФ... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T05:35:00+03:00

2025-08-06T05:35:00+03:00

2025-08-06T05:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

мексика

украина

россия

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ЛУГАНСК, 6 авг - РИА Новости. Наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с запрещенным в РФ "Азовом"*, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Несколько наемников из Мексики проходили обучение в учебном центре БПЛА, связанным с 3-й штурмовой бригадой запрещенного в РФ "Азова"*. А один из наемников проходил как "гуманитарщик" из логистического подразделения "Избранной роты" иностранного легиона ГУР Украины, но также прошел обучение на БПЛА", - сообщил источник. Со слов собеседника агентства, в отношении испаноговорящих наемников, проходящих службу в одном из подразделений интернационального легиона ГУР Украины, в том числе в подразделении "Ethos", действующем в Харьковской области, начато расследование по запросу Национального разведывательного центра Мексики СБУ совместно с ГУР Украины. Некоторых мексиканских и колумбийских наемников подозревают во вступлении в легион для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи навыков международным преступным сообществам, таким как наркокартели.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027447154.html

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мексика, украина, россия, служба безопасности украины