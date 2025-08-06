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Мост через реку Тутура в Приангарье введен в эксплуатацию раньше срока - РИА Новости, 06.08.2025
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
16:28 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/most-2033753869.html
Мост через реку Тутура в Приангарье введен в эксплуатацию раньше срока
Мост через реку Тутура в Приангарье введен в эксплуатацию раньше срока - РИА Новости, 06.08.2025
Мост через реку Тутура в Приангарье введен в эксплуатацию раньше срока
В Иркутской области в эксплуатацию после ремонта раньше срока сдан мост через реку Тутура, он является важной составляющей дорожной сети на севере региона,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:28:00+03:00
2025-08-06T16:28:00+03:00
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
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ИРКУТСК, 6 авг - РИА Новости. В Иркутской области в эксплуатацию после ремонта раньше срока сдан мост через реку Тутура, он является важной составляющей дорожной сети на севере региона, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев. На севере Приангарья завершился ремонт моста через реку Тутура, расположенного на 40-м километре автодороги Жигалово – Казачинское. Длина моста составляет почти 127 метров, а с подходами – 160 метров. Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Объект готов к эксплуатации, все работы выполнены в полном объеме. Они начались в апреле 2024 года и завершены раньше запланированного срока. Общая стоимость работ составила 171 миллион рублей. Мост станет важной составляющей дорожной сети района как для жителей, так и для грузоперевозчиков", – сказал Игорь Кобзев. Он отметил что во время ремонта были усилены главные балки, что повышает прочность моста. Для защиты от коррозии опоры и пролетные строения обработаны специальными составами. Тротуары изготовлены из сталефибробетона – этот материал увеличивает срок службы покрытия и снижает затраты на ремонт. Также на мосту выполнены работы по гидроизоляции, укладке защитного слоя и двухслойного дорожного покрытия, что способствует увеличению срока эксплуатации объекта. Также на мосту установлены композитные перильные ограждения и лестничные сходы, которые сочетают высокую прочность, легкость и устойчивость к перепадам температур и влажности. Для отвода воды сделали лотки и колодцы, а высоту ограждений увеличили до 1,1 метра для дополнительной защиты участников движения. В вечернее время мост освещается, что делает проезд и переход более безопасным.
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игорь кобзев, иркутская область
Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутская область
Мост через реку Тутура в Приангарье введен в эксплуатацию раньше срока

Мост через реку Тутура в Иркутской области введен в эксплуатацию раньше срока

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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ИРКУТСК, 6 авг - РИА Новости. В Иркутской области в эксплуатацию после ремонта раньше срока сдан мост через реку Тутура, он является важной составляющей дорожной сети на севере региона, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев.
На севере Приангарья завершился ремонт моста через реку Тутура, расположенного на 40-м километре автодороги Жигалово – Казачинское. Длина моста составляет почти 127 метров, а с подходами – 160 метров. Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
"Объект готов к эксплуатации, все работы выполнены в полном объеме. Они начались в апреле 2024 года и завершены раньше запланированного срока. Общая стоимость работ составила 171 миллион рублей. Мост станет важной составляющей дорожной сети района как для жителей, так и для грузоперевозчиков", – сказал Игорь Кобзев.
Он отметил что во время ремонта были усилены главные балки, что повышает прочность моста. Для защиты от коррозии опоры и пролетные строения обработаны специальными составами. Тротуары изготовлены из сталефибробетона – этот материал увеличивает срок службы покрытия и снижает затраты на ремонт. Также на мосту выполнены работы по гидроизоляции, укладке защитного слоя и двухслойного дорожного покрытия, что способствует увеличению срока эксплуатации объекта.
Также на мосту установлены композитные перильные ограждения и лестничные сходы, которые сочетают высокую прочность, легкость и устойчивость к перепадам температур и влажности. Для отвода воды сделали лотки и колодцы, а высоту ограждений увеличили до 1,1 метра для дополнительной защиты участников движения. В вечернее время мост освещается, что делает проезд и переход более безопасным.
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