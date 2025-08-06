https://ria.ru/20250806/most-2033753869.html

Мост через реку Тутура в Приангарье введен в эксплуатацию раньше срока

Мост через реку Тутура в Приангарье введен в эксплуатацию раньше срока - РИА Новости, 06.08.2025

Мост через реку Тутура в Приангарье введен в эксплуатацию раньше срока

В Иркутской области в эксплуатацию после ремонта раньше срока сдан мост через реку Тутура, он является важной составляющей дорожной сети на севере региона,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T16:28:00+03:00

2025-08-06T16:28:00+03:00

2025-08-06T16:28:00+03:00

иркутская область

игорь кобзев

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970602882_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_82e8b4e4fd97e5ff5d5c8aeb707031f7.jpg

ИРКУТСК, 6 авг - РИА Новости. В Иркутской области в эксплуатацию после ремонта раньше срока сдан мост через реку Тутура, он является важной составляющей дорожной сети на севере региона, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев. На севере Приангарья завершился ремонт моста через реку Тутура, расположенного на 40-м километре автодороги Жигалово – Казачинское. Длина моста составляет почти 127 метров, а с подходами – 160 метров. Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". "Объект готов к эксплуатации, все работы выполнены в полном объеме. Они начались в апреле 2024 года и завершены раньше запланированного срока. Общая стоимость работ составила 171 миллион рублей. Мост станет важной составляющей дорожной сети района как для жителей, так и для грузоперевозчиков", – сказал Игорь Кобзев. Он отметил что во время ремонта были усилены главные балки, что повышает прочность моста. Для защиты от коррозии опоры и пролетные строения обработаны специальными составами. Тротуары изготовлены из сталефибробетона – этот материал увеличивает срок службы покрытия и снижает затраты на ремонт. Также на мосту выполнены работы по гидроизоляции, укладке защитного слоя и двухслойного дорожного покрытия, что способствует увеличению срока эксплуатации объекта. Также на мосту установлены композитные перильные ограждения и лестничные сходы, которые сочетают высокую прочность, легкость и устойчивость к перепадам температур и влажности. Для отвода воды сделали лотки и колодцы, а высоту ограждений увеличили до 1,1 метра для дополнительной защиты участников движения. В вечернее время мост освещается, что делает проезд и переход более безопасным.

https://ria.ru/20250726/shkoly-2031632795.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь кобзев, иркутская область