https://ria.ru/20250806/moskva-2033672526.html

На северо-востоке Москвы благоустроят более ста улиц

На северо-востоке Москвы благоустроят более ста улиц - РИА Новости, 06.08.2025

На северо-востоке Москвы благоустроят более ста улиц

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят более 100 улиц на северо-востоке Москвы до конца 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:13:00+03:00

2025-08-06T12:13:00+03:00

2025-08-06T12:13:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят более 100 улиц на северо-востоке Москвы до конца 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 108 в северо-восточном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 81 улице, в том числе Широкой, Лескова и Бутырской", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 300 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 960 тысяч квадратных метров газонов.

https://realty.ria.ru/20250804/zelenograd-2031904085.html

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москва, петр бирюков