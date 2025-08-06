https://ria.ru/20250806/moskva-2033672526.html
На северо-востоке Москвы благоустроят более ста улиц
На северо-востоке Москвы благоустроят более ста улиц - РИА Новости, 06.08.2025
На северо-востоке Москвы благоустроят более ста улиц
Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят более 100 улиц на северо-востоке Москвы до конца 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:13:00+03:00
2025-08-06T12:13:00+03:00
2025-08-06T12:13:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952511611_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_6941197e2b13edfe87167a85d42d94e8.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят более 100 улиц на северо-востоке Москвы до конца 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 108 в северо-восточном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 81 улице, в том числе Широкой, Лескова и Бутырской", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 300 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 960 тысяч квадратных метров газонов.
https://realty.ria.ru/20250804/zelenograd-2031904085.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952511611_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_473988c439389d962574e375cef6219d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
На северо-востоке Москвы благоустроят более ста улиц
Бирюков: более ста улиц на северо-востоке Москвы благоустроят до конца 2025 года
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят более 100 улиц на северо-востоке Москвы до конца 2025 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 108 в северо-восточном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 81 улице, в том числе Широкой, Лескова и Бутырской", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
"В рамках работ заменим более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 300 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 960 тысяч квадратных метров газонов.