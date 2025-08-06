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Экскурсии на стройплощадки проведут на форуме "Москва 2030" - РИА Новости, 06.08.2025
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09:08 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/moskva-2033589525.html
Экскурсии на стройплощадки проведут на форуме "Москва 2030"
Экскурсии на стройплощадки проведут на форуме "Москва 2030" - РИА Новости, 06.08.2025
Экскурсии на стройплощадки проведут на форуме "Москва 2030"
Гости форума "Территория будущего. Москва 2030" смогут побывать на экскурсиях на строительных площадках столицы, сообщила пресс-служба градостроительного... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T09:08:00+03:00
2025-08-06T09:08:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Гости форума "Территория будущего. Москва 2030" смогут побывать на экскурсиях на строительных площадках столицы, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы."В прошлом году мы провели первые экскурсии на строительные площадки и увидели, как они востребованы и какой отклик вызывают у участников. Это уникальные экскурсии, доступные только в рамках форума-фестиваля", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Марии Деруновой.В этом году организаторы проведут экскурсию на строящуюся станцию метро "ЗИЛ" Троицкой линии. Также гости форума посетят стройку жилого комплекса "Бадаевский", где возводят "парящие" корпуса. Кроме того, москвичей пригласят на стройплощадку жилого квартала "Монс" в Останкине, где им расскажут историю района и его будущее.Чтобы попасть на экскурсии, нужно заранее на них зарегистрироваться.Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.
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москва, градостроительный комплекс москвы
Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Экскурсии на стройплощадки проведут на форуме "Москва 2030"

Для гостей форума "Москва 2030" проведут экскурсии на стройплощадки

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЭкскурсии на стройплощадки проведут на форуме "Москва 2030"
Экскурсии на стройплощадки проведут на форуме Москва 2030 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Экскурсии на стройплощадки проведут на форуме "Москва 2030". Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Гости форума "Территория будущего. Москва 2030" смогут побывать на экскурсиях на строительных площадках столицы, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
"В прошлом году мы провели первые экскурсии на строительные площадки и увидели, как они востребованы и какой отклик вызывают у участников. Это уникальные экскурсии, доступные только в рамках форума-фестиваля", – приводит пресс-служба слова первого замглавы управления координации деятельности градкомплекса Марии Деруновой.
В этом году организаторы проведут экскурсию на строящуюся станцию метро "ЗИЛ" Троицкой линии. Также гости форума посетят стройку жилого комплекса "Бадаевский", где возводят "парящие" корпуса. Кроме того, москвичей пригласят на стройплощадку жилого квартала "Монс" в Останкине, где им расскажут историю района и его будущее.
Чтобы попасть на экскурсии, нужно заранее на них зарегистрироваться.
Форум "Территория будущего. Москва 2030" начался 1 августа и продлится до 14 сентября включительно. На форуме гостям представят главные инновации и достижения во всех сферах жизни города, а также предложат поучаствовать в культурных, спортивных и образовательных мероприятиях.
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