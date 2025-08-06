https://ria.ru/20250806/moshenniki-2033721584.html

Мошенники организовали фиктивный брак участнику СВО ради получения выплат

Мошенники организовали фиктивный брак участнику СВО ради получения выплат - РИА Новости, 06.08.2025

Мошенники организовали фиктивный брак участнику СВО ради получения выплат

Мошенники убедили жителя Архангельской области отправиться служить в зону СВО и получили после его гибели выплаты на 15 миллионов рублей, оформив фиктивный... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T14:46:00+03:00

2025-08-06T14:46:00+03:00

2025-08-06T14:47:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Мошенники убедили жителя Архангельской области отправиться служить в зону СВО и получили после его гибели выплаты на 15 миллионов рублей, оформив фиктивный брак, сообщает пресс-центр СК РФ. "Подозреваемые… подыскали мужчину и убедили его отправиться в зону проведения специальной военной операции. Участники мошеннической схемы, полагая, что у него отсутствуют родственники, организовали фиктивную регистрацию брака с одной из участниц преступной схемы. Узнав о гибели мужчины, подозреваемые через супругу получили более 15 миллионов рублей причитающихся выплат и распорядились ими по своему усмотрению", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Один из подозреваемых также лишил свободы местного жителя, незаконно удерживая его в квартире. У следствия есть основания полагать, что мужчина мог стать следующим потерпевшим от действий мошенников. Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Архангельска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Один из них также подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Фигуранты задержаны при силовой поддержке сотрудников подразделения ОМОН регионального управления Росгвардии. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250528/moshennichestvo-2019464563.html

https://ria.ru/20250630/moshenniki-2026337098.html

россия

архангельская область

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происшествия, россия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), архангельск