https://ria.ru/20250806/moshenniki-2033721584.html
Мошенники организовали фиктивный брак участнику СВО ради получения выплат
Мошенники организовали фиктивный брак участнику СВО ради получения выплат - РИА Новости, 06.08.2025
Мошенники организовали фиктивный брак участнику СВО ради получения выплат
Мошенники убедили жителя Архангельской области отправиться служить в зону СВО и получили после его гибели выплаты на 15 миллионов рублей, оформив фиктивный... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:46:00+03:00
2025-08-06T14:46:00+03:00
2025-08-06T14:47:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг - РИА Новости. Мошенники убедили жителя Архангельской области отправиться служить в зону СВО и получили после его гибели выплаты на 15 миллионов рублей, оформив фиктивный брак, сообщает пресс-центр СК РФ. "Подозреваемые… подыскали мужчину и убедили его отправиться в зону проведения специальной военной операции. Участники мошеннической схемы, полагая, что у него отсутствуют родственники, организовали фиктивную регистрацию брака с одной из участниц преступной схемы. Узнав о гибели мужчины, подозреваемые через супругу получили более 15 миллионов рублей причитающихся выплат и распорядились ими по своему усмотрению", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Один из подозреваемых также лишил свободы местного жителя, незаконно удерживая его в квартире. У следствия есть основания полагать, что мужчина мог стать следующим потерпевшим от действий мошенников. Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей Архангельска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Один из них также подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Фигуранты задержаны при силовой поддержке сотрудников подразделения ОМОН регионального управления Росгвардии. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250528/moshennichestvo-2019464563.html
https://ria.ru/20250630/moshenniki-2026337098.html
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происшествия, россия, архангельская область, следственный комитет россии (ск рф), архангельск
Происшествия, Россия, Архангельская область, Следственный комитет России (СК РФ), Архангельск
Мошенники организовали фиктивный брак участнику СВО ради получения выплат
Мошенники получили 15 млн руб за оформление фиктивного брака участнику СВО