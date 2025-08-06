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"Сердце Молдовы" требует отменить регистрацию правящей партии на выборах - РИА Новости, 06.08.2025
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18:17 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/moldaviya-2033787608.html
"Сердце Молдовы" требует отменить регистрацию правящей партии на выборах
"Сердце Молдовы" требует отменить регистрацию правящей партии на выборах - РИА Новости, 06.08.2025
"Сердце Молдовы" требует отменить регистрацию правящей партии на выборах
Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" требует от ЦИК Молдавии аннулировать регистрацию правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) как участника... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T18:17:00+03:00
2025-08-06T18:17:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
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КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" требует от ЦИК Молдавии аннулировать регистрацию правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) как участника парламентских выборов, сообщила в среду лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Партия "Сердце Молдовы" требует от ЦИК аннулировать регистрацию ПДС как участника выборов. Выборы должны быть демократическим соревнованием, а не борьбой без правил… ПДС и нарушение закона стали синонимами. Жёлтые (цвет правящей партии – ред.) приняли избирательный кодекс, но сами же его нарушают", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Влах. Политик пояснила, что правящая партия прибегла к агитации до официального законного старта. По ее словам, среди нарушений ПДС - использование административного ресурса в своих интересах. "Туры Игоря Гросу (лидер ПДС – ред.) по Европе за деньги налогоплательщиков в интересах своей партии — это нарушение закона. Вмешательство европейских лидеров в избирательную кампанию в пользу ПДС — это тоже грубое нарушение закона", - подчеркнул Влах. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250806/plahotnjuk-2033694079.html
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в мире, молдавия, гагаузия, ирина влах, кишинев
В мире, Молдавия, Гагаузия, Ирина Влах, Кишинев
"Сердце Молдовы" требует отменить регистрацию правящей партии на выборах

Оппозиция Молдавии требует отмены регистрации правящей партии на выборах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 6 авг — РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" требует от ЦИК Молдавии аннулировать регистрацию правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) как участника парламентских выборов, сообщила в среду лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
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"Партия "Сердце Молдовы" требует от ЦИК аннулировать регистрацию ПДС как участника выборов. Выборы должны быть демократическим соревнованием, а не борьбой без правил… ПДС и нарушение закона стали синонимами. Жёлтые (цвет правящей партии – ред.) приняли избирательный кодекс, но сами же его нарушают", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Влах.
Политик пояснила, что правящая партия прибегла к агитации до официального законного старта. По ее словам, среди нарушений ПДС - использование административного ресурса в своих интересах. "Туры Игоря Гросу (лидер ПДС – ред.) по Европе за деньги налогоплательщиков в интересах своей партии — это нарушение закона. Вмешательство европейских лидеров в избирательную кампанию в пользу ПДС — это тоже грубое нарушение закона", - подчеркнул Влах.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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