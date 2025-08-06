На сайте "Миротворец" появились данные о 18 новых детях
"Миротворец" добавил 18 новых детей, включая четверых четырехлетних
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные 18 новых несовершеннолетних, среди которых четверо детей 2021 года рождения, выяснило РИА Новости.
Во вторник РИА Новости сообщало, что в базу попал четырехлетний ребенок, а также еще 13 несовершеннолетних, чьи персональные данные вскоре исчезли с сайта. Однако теперь их анкеты снова доступны.
"Миротворец" удалил данные ребенка после публикации РИА Новости
5 августа, 23:28
Во всех новых случаях детям вменяются "покушение на суверенитет Украины" и "незаконное пересечение границы" из-за поездок в ЛНР и ДНР через пункты пропуска в Ростовской области. Как следует из формулировок на сайте, несовершеннолетние якобы сознательно нарушили украинское законодательство. В карточках указываются имена, даты рождения, номера документов и автомобилей.
Личные данные несовершеннолетних не впервые публикуются на "Миротворце". Накануне в базу были добавлены данные двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в список включили юную журналистку из Луганска Фаину Савенкову, которой на тот момент было 12 лет.
Сайт "Миротворец" известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев и других граждан, которых называет "изменниками". В 2016 году он опубликовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов, включая иностранных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала действия ресурса "тревожным шагом". Деятельность "Миротворца" неоднократно критиковал МИД России.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.