https://ria.ru/20250806/mirotvorets-2033740487.html

На сайте "Миротворец" появились данные о 18 новых детях

На сайте "Миротворец" появились данные о 18 новых детях - РИА Новости, 06.08.2025

На сайте "Миротворец" появились данные о 18 новых детях

Украинский сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные 18 новых несовершеннолетних, среди которых четверо детей 2021 года рождения, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:50:00+03:00

2025-08-06T15:50:00+03:00

2025-08-06T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Украинский сайт "Миротворец" опубликовал персональные данные 18 новых несовершеннолетних, среди которых четверо детей 2021 года рождения, выяснило РИА Новости. Во вторник РИА Новости сообщало, что в базу попал четырехлетний ребенок, а также еще 13 несовершеннолетних, чьи персональные данные вскоре исчезли с сайта. Однако теперь их анкеты снова доступны. Во всех новых случаях детям вменяются "покушение на суверенитет Украины" и "незаконное пересечение границы" из-за поездок в ЛНР и ДНР через пункты пропуска в Ростовской области. Как следует из формулировок на сайте, несовершеннолетние якобы сознательно нарушили украинское законодательство. В карточках указываются имена, даты рождения, номера документов и автомобилей. Личные данные несовершеннолетних не впервые публикуются на "Миротворце". Накануне в базу были добавлены данные двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в список включили юную журналистку из Луганска Фаину Савенкову, которой на тот момент было 12 лет. Сайт "Миротворец" известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев и других граждан, которых называет "изменниками". В 2016 году он опубликовал списки аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов, включая иностранных. После этого в адрес некоторых из них поступали угрозы. Тогдашний представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала действия ресурса "тревожным шагом". Деятельность "Миротворца" неоднократно критиковал МИД России. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250805/mirotvorets-2033583892.html

https://ria.ru/20250722/mirotvorets-2030647901.html

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луганская народная республика

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в мире, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, фаина савенкова, дунья миятович, владимир путин, обсе