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Миронов назвал бомбардировку Японии образцом бесчеловечной политики Запада - РИА Новости, 06.08.2025
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13:04 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/mironov-2033691699.html
Миронов назвал бомбардировку Японии образцом бесчеловечной политики Запада
Миронов назвал бомбардировку Японии образцом бесчеловечной политики Запада - РИА Новости, 06.08.2025
Миронов назвал бомбардировку Японии образцом бесчеловечной политики Запада
Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T13:04:00+03:00
2025-08-06T13:04:00+03:00
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
япония
сергей миронов
госдума рф
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливой России - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как военные преступления и образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии", - сказал Миронов. По его словам, нельзя забывать, что применение ядерного оружия в августе 1945 года не имело никакого военного смысла - война Японией уже была проиграна, поэтому события тех лет должны квалифицироваться как военное преступление и геноцид мирного населения. "США являются страной, которая совершила массовое убийство, и никакого срока давности для такого преступления быть не должно. Но вряд ли суд возможен, пока Япония находится под фактической оккупацией США, которые сохраняют свои многочисленные военные базы в стране", - добавил политик. Миронов напомнил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были демонстративной акцией устрашения Советского Союза. "Уже тогда, несмотря на формально союзнические отношения, на Западе собирались воевать с нами. И были готовы применить атомное оружие ради политических амбиций и сохранения своей гегемонии. Лишь героические усилия военных, ученых и всего советского народа позволили предотвратить новую войну, которая бы принесла еще большие жертвы", - подчеркнул он. Депутат добавил, что "решить вопрос" с Советским Союзом силой, как пытались потом сделать во Вьетнаме, Югославии, Ираке и многих других странах, на Западе не рискнули. "Возможную агрессию остановил страх перед гарантированным ответным ударом и уничтожением. Это главный урок из событий августа 45-го и всех последних десятилетий - порох надо держать сухим, а ухо востро!", - подытожил Миронов. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
япония
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, сергей миронов, госдума рф
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Япония, Сергей Миронов, Госдума РФ
Миронов назвал бомбардировку Японии образцом бесчеловечной политики Запада

Миронов назвал бомбардировку Хиросимы образцом бесчеловечной политики Запада

© Getty Images / DukasВид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года
Вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Dukas
Вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливой России - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как военные преступления и образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии", - сказал Миронов.
© Getty Images / DukasЗдание мэрии недалеко от места взрыва в Хиросиме
Здание мэрии недалеко от места взрыва в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Dukas
Здание мэрии недалеко от места взрыва в Хиросиме
По его словам, нельзя забывать, что применение ядерного оружия в августе 1945 года не имело никакого военного смысла - война Японией уже была проиграна, поэтому события тех лет должны квалифицироваться как военное преступление и геноцид мирного населения.
"США являются страной, которая совершила массовое убийство, и никакого срока давности для такого преступления быть не должно. Но вряд ли суд возможен, пока Япония находится под фактической оккупацией США, которые сохраняют свои многочисленные военные базы в стране", - добавил политик.
Миронов напомнил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были демонстративной акцией устрашения Советского Союза.
"Уже тогда, несмотря на формально союзнические отношения, на Западе собирались воевать с нами. И были готовы применить атомное оружие ради политических амбиций и сохранения своей гегемонии. Лишь героические усилия военных, ученых и всего советского народа позволили предотвратить новую войну, которая бы принесла еще большие жертвы", - подчеркнул он.
© Getty Images / KeystoneЖертвы в Хиросиме
Жертвы в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Getty Images / Keystone
Жертвы в Хиросиме
Депутат добавил, что "решить вопрос" с Советским Союзом силой, как пытались потом сделать во Вьетнаме, Югославии, Ираке и многих других странах, на Западе не рискнули.
"Возможную агрессию остановил страх перед гарантированным ответным ударом и уничтожением. Это главный урок из событий августа 45-го и всех последних десятилетий - порох надо держать сухим, а ухо востро!", - подытожил Миронов.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
Трагедия Хиросимы: 80 лет первой атомной бомбардировки
© Getty Images / Photo 12

Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.

На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.

Руины зданий после атомного взрыва в Хиросиме

Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.

На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.

© Getty Images / Photo 12
1 из 12
© Getty Images / Roger Viollet

Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.

Атомный взрыв, накрывший Хиросиму после бомбардировки США

Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.

© Getty Images / Roger Viollet
2 из 12
© Getty Images / Keystone-France

Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.

Экипаж бомбардировщика ENOLA GAY B-29 с пилотом Полом Тиббетсом, сбросившим атомную бомбу на Хиросиму

Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.

© Getty Images / Keystone-France
3 из 12
© Getty Images / Dukas

На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.

На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.

Вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года

На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.

На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.

© Getty Images / Dukas
4 из 12
© AP Photo

При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.

На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.

Двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенный город Хиросиму

При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.

На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.

© AP Photo
5 из 12
© Getty Images / Bettmann

В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.

На фото: ребенок на руинах Хиросимы.

Ребенок на руинах Хиросимы через год после бомбардировки

В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.

На фото: ребенок на руинах Хиросимы.

© Getty Images / Bettmann
6 из 12
© Getty Images / Keystone

Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.

Последствия удара атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.

© Getty Images / Keystone
7 из 12
© Getty Images / Dukas

В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.

На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.

Здание мэрии недалеко от места взрыва в Хиросиме

В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.

На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.

© Getty Images / Dukas
8 из 12
© Getty Images / Bettmann

Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.

На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.

Мать ухаживает за своим раненым ребёнком, ставшим жертвой атомной бомбардировки Хиросимы

Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.

На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.

© Getty Images / Bettmann
9 из 12
© Getty Images / Keystone

К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.

Жертвы в Хиросиме

К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.

© Getty Images / Keystone
10 из 12
© AP Photo / Anonymous

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.

На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.

Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.

На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.

© AP Photo / Anonymous
11 из 12
© AP Photo / Yuichi Ishizaki

Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.

На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.

Родственники плачут и молятся, глядя на 212 имён, добавленных к спискам более 100 000 погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме

Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.

На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.

© AP Photo / Yuichi Ishizaki
12 из 12

Восемьдесят лет назад, 6 августа 1945 года, японский город Хиросима впервые в истории подвергся атомной бомбардировке.

На фото: руины зданий в Хиросиме после атомного взрыва.

© Getty Images / Photo 12
1 из 12

Атомную бомбу "Малыш" с урановым зарядом сбросили на город в 8:15 с высоты десять тысяч метров. Она взорвалась на высоте 580 метров.

© Getty Images / Roger Viollet
2 из 12

Удар наносил самолет В-29 Enola Gay под командованием полковника Пола Тиббетса. Ни раскаяния, ни сожаления Тиббетс никогда не испытывал.

© Getty Images / Keystone-France
3 из 12

На тот момент Хиросима была седьмым по населению городом Японии. До войны там проживали примерно 350 тысяч человек, к августу 1945-го население сократилось до 245 тысяч.

На фото: вид на эпицентр взрыва в Хиросиме осенью 1945 года.

© Getty Images / Dukas
4 из 12

При взрыве мгновенно были убиты около 80 тысяч человек, свыше 12 тысяч пропали без вести, 40 тысяч получили ранения.

На фото: двое военнослужащих австралийских оккупационных войск впервые увидели разрушенную Хиросиму.

© AP Photo
5 из 12

В радиусе 800 метров от эпицентра погибли 90 процентов людей.

На фото: ребенок на руинах Хиросимы.

© Getty Images / Bettmann
6 из 12

Огненный смерч охватил 11 квадратных километров города, из 90 тысяч домов были полностью уничтожены 62 тысячи.

© Getty Images / Keystone
7 из 12

В городе уцелели лишь несколько бетонных зданий.

На фото: здание мэрии Хиросимы недалеко от места взрыва.

© Getty Images / Dukas
8 из 12

Последствия радиоактивного заражения стали понятны позже: число погибших в течение пяти лет после взрыва оценивается в 200 тысяч человек.

На фото: мать ухаживает за раненым ребенком, ставшим жертвой атомной бомбардировки.

© Getty Images / Bettmann
9 из 12

К 2025 году в Японии осталось менее 100 тысяч хибакуся — людей, переживших ядерный взрыв. Многим из них пришлось лечиться от лучевой болезни.

© Getty Images / Keystone
10 из 12

Ежегодно 6 и 9 августа в Хиросиме и Нагасаки проходят церемонии памяти.

На фото: Мемориал мира перед зданием Индустриального центра в Хиросиме.

© AP Photo / Anonymous
11 из 12

Ни один американский президент так и не извинился перед японским народом за атомные бомбардировки.

На фото: родственники плачут и молятся, глядя на 212 имен, добавленных к спискам погибших в результате ядерного взрыва в Хиросиме.

© AP Photo / Yuichi Ishizaki
12 из 12
 
В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)ЯпонияСергей МироновГосдума РФ
 
 
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