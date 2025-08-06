https://ria.ru/20250806/mironov-2033691699.html

Миронов назвал бомбардировку Японии образцом бесчеловечной политики Запада

Миронов назвал бомбардировку Японии образцом бесчеловечной политики Запада - РИА Новости, 06.08.2025

Миронов назвал бомбардировку Японии образцом бесчеловечной политики Запада

Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии,... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T13:04:00+03:00

2025-08-06T13:04:00+03:00

2025-08-06T13:04:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

сергей миронов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033632941_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_dd724e0051dc21727d250c40faed6609.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливой России - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как военные преступления и образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии", - сказал Миронов. По его словам, нельзя забывать, что применение ядерного оружия в августе 1945 года не имело никакого военного смысла - война Японией уже была проиграна, поэтому события тех лет должны квалифицироваться как военное преступление и геноцид мирного населения. "США являются страной, которая совершила массовое убийство, и никакого срока давности для такого преступления быть не должно. Но вряд ли суд возможен, пока Япония находится под фактической оккупацией США, которые сохраняют свои многочисленные военные базы в стране", - добавил политик. Миронов напомнил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были демонстративной акцией устрашения Советского Союза. "Уже тогда, несмотря на формально союзнические отношения, на Западе собирались воевать с нами. И были готовы применить атомное оружие ради политических амбиций и сохранения своей гегемонии. Лишь героические усилия военных, ученых и всего советского народа позволили предотвратить новую войну, которая бы принесла еще большие жертвы", - подчеркнул он. Депутат добавил, что "решить вопрос" с Советским Союзом силой, как пытались потом сделать во Вьетнаме, Югославии, Ираке и многих других странах, на Западе не рискнули. "Возможную агрессию остановил страх перед гарантированным ответным ударом и уничтожением. Это главный урок из событий августа 45-го и всех последних десятилетий - порох надо держать сухим, а ухо востро!", - подытожил Миронов. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), япония, сергей миронов, госдума рф