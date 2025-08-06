Миронов назвал бомбардировку Японии образцом бесчеловечной политики Запада

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливой России - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. "Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как военные преступления и образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии", - сказал Миронов. По его словам, нельзя забывать, что применение ядерного оружия в августе 1945 года не имело никакого военного смысла - война Японией уже была проиграна, поэтому события тех лет должны квалифицироваться как военное преступление и геноцид мирного населения. "США являются страной, которая совершила массовое убийство, и никакого срока давности для такого преступления быть не должно. Но вряд ли суд возможен, пока Япония находится под фактической оккупацией США, которые сохраняют свои многочисленные военные базы в стране", - добавил политик. Миронов напомнил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были демонстративной акцией устрашения Советского Союза. "Уже тогда, несмотря на формально союзнические отношения, на Западе собирались воевать с нами. И были готовы применить атомное оружие ради политических амбиций и сохранения своей гегемонии. Лишь героические усилия военных, ученых и всего советского народа позволили предотвратить новую войну, которая бы принесла еще большие жертвы", - подчеркнул он. Депутат добавил, что "решить вопрос" с Советским Союзом силой, как пытались потом сделать во Вьетнаме, Югославии, Ираке и многих других странах, на Западе не рискнули. "Возможную агрессию остановил страх перед гарантированным ответным ударом и уничтожением. Это главный урок из событий августа 45-го и всех последних десятилетий - порох надо держать сухим, а ухо востро!", - подытожил Миронов. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливой России - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки навсегда останутся в истории как военные преступления и образец бесчеловечной политики Запада во имя собственной гегемонии", - сказал Миронов.
По его словам, нельзя забывать, что применение ядерного оружия в августе 1945 года не имело никакого военного смысла - война Японией уже была проиграна, поэтому события тех лет должны квалифицироваться как военное преступление и геноцид мирного населения.
"США являются страной, которая совершила массовое убийство, и никакого срока давности для такого преступления быть не должно. Но вряд ли суд возможен, пока Япония находится под фактической оккупацией США, которые сохраняют свои многочисленные военные базы в стране", - добавил политик.
Миронов напомнил, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были демонстративной акцией устрашения Советского Союза.
"Уже тогда, несмотря на формально союзнические отношения, на Западе собирались воевать с нами. И были готовы применить атомное оружие ради политических амбиций и сохранения своей гегемонии. Лишь героические усилия военных, ученых и всего советского народа позволили предотвратить новую войну, которая бы принесла еще большие жертвы", - подчеркнул он.
Депутат добавил, что "решить вопрос" с Советским Союзом силой, как пытались потом сделать во Вьетнаме, Югославии, Ираке и многих других странах, на Западе не рискнули.
"Возможную агрессию остановил страх перед гарантированным ответным ударом и уничтожением. Это главный урок из событий августа 45-го и всех последних десятилетий - порох надо держать сухим, а ухо востро!", - подытожил Миронов.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
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