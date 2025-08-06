https://ria.ru/20250806/minprosvescheniya-2033653364.html

Минпросвещения установило нормы часов работы педагогов с учетом должности

Минпросвещения установило нормы часов работы педагогов с учетом должности - РИА Новости, 06.08.2025

Минпросвещения установило нормы часов работы педагогов с учетом должности

Минпросвещения определило нормы часов работы в неделю за ставку зарплаты с учетом специальности педагога, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:23:00+03:00

2025-08-06T11:23:00+03:00

2025-08-06T11:24:00+03:00

общество

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образование

образование - общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения определило нормы часов работы в неделю за ставку зарплаты с учетом специальности педагога, выяснило РИА Новости."Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией", — рассказали агентству в ведомстве.Согласно изученному документу, для учителей установили норму часов преподавательской деятельности 18 часов в неделю за ставку.В свою очередь воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим работникам сферы образования устанавливается время работы 36 часов в неделю за ставку зарплаты.Минпросвещения также установило норму в 30 часов в неделю за ставку инструкторам по физкультуре и старшим воспитателям, 25 часов — воспитателям, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. У учителей-дефектологов и учителей-логопедов она составит 20 часов в неделю.Для музыкальных руководителей и концертмейстеров установлена продолжительность рабочего времени 24 часа в неделю за ставку.Отмечается, что продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и специальности педагогического работника, объем нагрузки определяется ежегодно в начале учебного года.

https://ria.ru/20250804/rossiya-2033359011.html

https://ria.ru/20250723/shkola-2030744397.html

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общество, россия, образование, образование - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)