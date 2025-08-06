https://ria.ru/20250806/minprosvescheniya-2033640704.html

Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов

Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов - РИА Новости, 06.08.2025

Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов

Минпросвещения установило, сколько часов в неделю должен работать школьный учитель в зависимости от его специальности и зарплаты, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:02:00+03:00

2025-08-06T11:02:00+03:00

2025-08-06T11:02:00+03:00

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения установило, сколько часов в неделю должен работать школьный учитель в зависимости от его специальности и зарплаты, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ."Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией", — рассказали агентству в ведомстве.Как следует из документа:Продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и специальности педагогического работника, объем нагрузки определяется ежегодно в начале учебного года.В конце апреля Минпросвещения выпустило приказ, согласно которому учителя должны проводить не более шести уроков в день, чтобы нагрузка на них не превышала 1,4 ставки. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, штатные расписания школ должны формироваться с учетом численности учащихся. Он также призвал проанализировать образовательные организации регионов на соответствие этому показателю.

https://ria.ru/20250704/otsenki-2027252418.html

https://ria.ru/20250620/kravtsov-2024101667.html

https://ria.ru/20250723/shkola-2030744397.html

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование