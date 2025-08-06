Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов
Минпросвещения установило для педагогов нормы часов работы за неделю
Ученики в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения установило, сколько часов в неделю должен работать школьный учитель в зависимости от его специальности и зарплаты, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ.
"Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией", — рассказали агентству в ведомстве.
Как следует из документа:
- учителя должны работать 18 часов в неделю;
- воспитатели дошкольных учреждений, педагоги-психологи, социальные педагоги и другие педагогические работники — 36 часов;
- инструкторы по физкультуре и старшие воспитатели — 30 часов;
- воспитатели, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — 25 часов;
- музыкальные руководители и концертмейстеры — 24 часа;
- учителя — дефектологи и логопеды — 20 часов.
Продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и специальности педагогического работника, объем нагрузки определяется ежегодно в начале учебного года.
В конце апреля Минпросвещения выпустило приказ, согласно которому учителя должны проводить не более шести уроков в день, чтобы нагрузка на них не превышала 1,4 ставки. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, штатные расписания школ должны формироваться с учетом численности учащихся. Он также призвал проанализировать образовательные организации регионов на соответствие этому показателю.