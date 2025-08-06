Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/minprosvescheniya-2033640704.html
Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов
Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов - РИА Новости, 06.08.2025
Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов
Минпросвещения установило, сколько часов в неделю должен работать школьный учитель в зависимости от его специальности и зарплаты, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:02:00+03:00
2025-08-06T11:02:00+03:00
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_810162ca2230e3fe93aeacef08e81839.jpg
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения установило, сколько часов в неделю должен работать школьный учитель в зависимости от его специальности и зарплаты, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ."Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией", — рассказали агентству в ведомстве.Как следует из документа:Продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и специальности педагогического работника, объем нагрузки определяется ежегодно в начале учебного года.В конце апреля Минпросвещения выпустило приказ, согласно которому учителя должны проводить не более шести уроков в день, чтобы нагрузка на них не превышала 1,4 ставки. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, штатные расписания школ должны формироваться с учетом численности учащихся. Он также призвал проанализировать образовательные организации регионов на соответствие этому показателю.
https://ria.ru/20250704/otsenki-2027252418.html
https://ria.ru/20250620/kravtsov-2024101667.html
https://ria.ru/20250723/shkola-2030744397.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968493947_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d748936e8b4524e407f07986cac7c530.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование
Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование
Минпросвещения определило нормы часов работы для педагогов

Минпросвещения установило для педагогов нормы часов работы за неделю

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Ученики в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения установило, сколько часов в неделю должен работать школьный учитель в зависимости от его специальности и зарплаты, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ.
"Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией", — рассказали агентству в ведомстве.
Урок труда в школе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Госдуме предложили отменить оценки по физкультуре, музыке и труду
4 июля, 17:37
Как следует из документа:
  • учителя должны работать 18 часов в неделю;
  • воспитатели дошкольных учреждений, педагоги-психологи, социальные педагоги и другие педагогические работники — 36 часов;
  • инструкторы по физкультуре и старшие воспитатели — 30 часов;
  • воспитатели, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, — 25 часов;
  • музыкальные руководители и концертмейстеры — 24 часа;
  • учителя — дефектологи и логопеды — 20 часов.
Ученики на уроке - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Минпросвещения вводит единые требования по изучению школьных предметов
20 июня, 09:24
Продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и специальности педагогического работника, объем нагрузки определяется ежегодно в начале учебного года.
В конце апреля Минпросвещения выпустило приказ, согласно которому учителя должны проводить не более шести уроков в день, чтобы нагрузка на них не превышала 1,4 ставки. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, штатные расписания школ должны формироваться с учетом численности учащихся. Он также призвал проанализировать образовательные организации регионов на соответствие этому показателю.
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Минпросвещения определило, сколько часов в неделю должны учиться школьники
23 июля, 02:49
 
ОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала