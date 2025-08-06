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Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы - РИА Новости, 06.08.2025
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14:28 06.08.2025 (обновлено: 16:32 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/minprosveschenie-2033716113.html
Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы
Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы - РИА Новости, 06.08.2025
Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы
Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:28:00+03:00
2025-08-06T16:32:00+03:00
общество
россия
татьяна буцкая
госдума рф
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы, передает корреспондент РИА Новости.По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования ведомства Александра Реута, новый ГОСТ снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком.Со своей стороны, депутат Госдумы Татьяна Буцкая отметила, что стандарт относится к качеству ткани, а не к фасону одежды. Она пояснила, что покупка некачественной формы может негативно сказаться на здоровье ребенка."Нам всем кажется, что мы дышим легкими, но наша кожа тоже дышит. И дыхание кожи у ребенка может составлять до десяти процентов всего дыхания. О чем это говорит? О том, что если неправильная одежда, если через одежду невозможен этот газообмен, то ребенок находится просто в состоянии кислородного голодания", — сказала она.Парламентарий добавила, что плохой материал может притягивать пыль, грязь и микроорганизмы, что повышает у школьников риск аллергии, а также простудных заболеваний, так как ребенок постоянно переохлаждается, а его кожа не дышит, из-за чего страдает иммунитет.Единый стандарт формыС 3 сентября вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы.В Минпросвещения подчеркивали, что типовые требования носят рекомендательный характер. Школы вправе самостоятельно устанавливать нормы внешнего вида, цвета, фасона и знаков отличия, учитывая мнение родителей и обучающихся.Применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества формы, обеспечение безопасности, комфорта и износостойкости одежды для учащихся.
https://ria.ru/20250425/shkola-2013302102.html
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общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы

Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы

© Фото предоставлено пресс-службой РоскачестваНовый стандарт школьной формы
Новый стандарт школьной формы - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Роскачества
Новый стандарт школьной формы
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы, передает корреспондент РИА Новости.
По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования ведомства Александра Реута, новый ГОСТ снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком.
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Со своей стороны, депутат Госдумы Татьяна Буцкая отметила, что стандарт относится к качеству ткани, а не к фасону одежды. Она пояснила, что покупка некачественной формы может негативно сказаться на здоровье ребенка.
"Нам всем кажется, что мы дышим легкими, но наша кожа тоже дышит. И дыхание кожи у ребенка может составлять до десяти процентов всего дыхания. О чем это говорит? О том, что если неправильная одежда, если через одежду невозможен этот газообмен, то ребенок находится просто в состоянии кислородного голодания", — сказала она.
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Парламентарий добавила, что плохой материал может притягивать пыль, грязь и микроорганизмы, что повышает у школьников риск аллергии, а также простудных заболеваний, так как ребенок постоянно переохлаждается, а его кожа не дышит, из-за чего страдает иммунитет.

Единый стандарт формы

С 3 сентября вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы.
В Минпросвещения подчеркивали, что типовые требования носят рекомендательный характер. Школы вправе самостоятельно устанавливать нормы внешнего вида, цвета, фасона и знаков отличия, учитывая мнение родителей и обучающихся.
Применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества формы, обеспечение безопасности, комфорта и износостойкости одежды для учащихся.
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ОбществоРоссияТатьяна БуцкаяГосдума РФФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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