https://ria.ru/20250806/minprosveschenie-2033716113.html
Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы
Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы - РИА Новости, 06.08.2025
Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы
Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T14:28:00+03:00
2025-08-06T14:28:00+03:00
2025-08-06T16:32:00+03:00
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социальный навигатор
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы, передает корреспондент РИА Новости.По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования ведомства Александра Реута, новый ГОСТ снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком.Со своей стороны, депутат Госдумы Татьяна Буцкая отметила, что стандарт относится к качеству ткани, а не к фасону одежды. Она пояснила, что покупка некачественной формы может негативно сказаться на здоровье ребенка."Нам всем кажется, что мы дышим легкими, но наша кожа тоже дышит. И дыхание кожи у ребенка может составлять до десяти процентов всего дыхания. О чем это говорит? О том, что если неправильная одежда, если через одежду невозможен этот газообмен, то ребенок находится просто в состоянии кислородного голодания", — сказала она.Парламентарий добавила, что плохой материал может притягивать пыль, грязь и микроорганизмы, что повышает у школьников риск аллергии, а также простудных заболеваний, так как ребенок постоянно переохлаждается, а его кожа не дышит, из-за чего страдает иммунитет.Единый стандарт формыС 3 сентября вступают в силу изменения в приказ Росстандарта, утверждающие ГОСТ школьной формы.В Минпросвещения подчеркивали, что типовые требования носят рекомендательный характер. Школы вправе самостоятельно устанавливать нормы внешнего вида, цвета, фасона и знаков отличия, учитывая мнение родителей и обучающихся.Применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества формы, обеспечение безопасности, комфорта и износостойкости одежды для учащихся.
https://ria.ru/20250425/shkola-2013302102.html
https://ria.ru/20250731/gosduma-2032485783.html
https://ria.ru/20250721/ryukzak-2030327939.html
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общество, россия, татьяна буцкая, госдума рф, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Татьяна Буцкая, Госдума РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы
Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения представило единый стандарт школьной формы, передает корреспондент РИА Новости.
По словам директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования ведомства Александра Реута, новый ГОСТ снимает психологические границы между детьми из семей с разным достатком.
Со своей стороны, депутат Госдумы Татьяна Буцкая
отметила, что стандарт относится к качеству ткани, а не к фасону одежды. Она пояснила, что покупка некачественной формы может негативно сказаться на здоровье ребенка.
"Нам всем кажется, что мы дышим легкими, но наша кожа тоже дышит. И дыхание кожи у ребенка может составлять до десяти процентов всего дыхания. О чем это говорит? О том, что если неправильная одежда, если через одежду невозможен этот газообмен, то ребенок находится просто в состоянии кислородного голодания", — сказала она.
Парламентарий добавила, что плохой материал может притягивать пыль, грязь и микроорганизмы, что повышает у школьников риск аллергии, а также простудных заболеваний, так как ребенок постоянно переохлаждается, а его кожа не дышит, из-за чего страдает иммунитет.
С 3 сентября вступают в силу изменения в приказ Росстандарта
, утверждающие ГОСТ школьной формы.
В Минпросвещения подчеркивали, что типовые требования носят рекомендательный характер. Школы вправе самостоятельно устанавливать нормы внешнего вида, цвета, фасона и знаков отличия, учитывая мнение родителей и обучающихся.
Применение параметров ГОСТа образовательными организациями направлено на повышение качества формы, обеспечение безопасности, комфорта и износостойкости одежды для учащихся.