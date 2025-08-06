https://ria.ru/20250806/minprosveschenie-2033594624.html
Минпросвещения определило нормы часов работы педагогов с учетом должности
Минпросвещения определило нормы часов работы педагогов с учетом должности - РИА Новости, 06.08.2025
Минпросвещения определило нормы часов работы педагогов с учетом должности
Минпросвещения России определило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:26:00+03:00
2025-08-06T03:26:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения России определило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства. Согласно документу ведомства, для учителей установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы. "Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией", — рассказали агентству в Минпросвещения России. В документе уточняется, что продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам. Минпросвещения России также установило норму педагогической работы — 30 часов в неделю за ставку заработной платы — инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям, 25 часов в неделю — воспитателям, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, продолжительность рабочего времени у музыкальных руководителей и концертмейстеров составит 24 часа в неделю за ставку заработной платы, а у учителей-дефектологов и учителей-логопедов — 20 часов в неделю. Отмечается, что продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника, объем нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года.
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033359011.html
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общество, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения определило нормы часов работы педагогов с учетом должности
Минпросвещения установило нормы часов работы педагогов с учетом должности
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Минпросвещения России определило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.
Согласно документу ведомства, для учителей установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы.
"Норма часов является расчетной величиной для начисления заработной платы. Сколько часов должен работать учитель в неделю, определяется образовательной организацией", — рассказали агентству в Минпросвещения России
.
В документе уточняется, что продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам.
Минпросвещения России также установило норму педагогической работы — 30 часов в неделю за ставку заработной платы — инструкторам по физической культуре и старшим воспитателям, 25 часов в неделю — воспитателям, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того, продолжительность рабочего времени у музыкальных руководителей и концертмейстеров составит 24 часа в неделю за ставку заработной платы, а у учителей-дефектологов и учителей-логопедов — 20 часов в неделю.
Отмечается, что продолжительность рабочего времени устанавливается в зависимости от должности и (или) специальности педагогического работника, объем нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года.