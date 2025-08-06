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Мединский нашел однофамильца в списке солдат, от которых отказался Киев
Мединский нашел однофамильца в списке солдат, от которых отказался Киев - РИА Новости, 06.08.2025
Мединский нашел однофамильца в списке солдат, от которых отказался Киев
Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинскими представителями в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что обнаружил в списке... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:00:00+03:00
2025-08-06T21:00:00+03:00
2025-08-06T21:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинскими представителями в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что обнаружил в списке пленных солдат ВСУ, от которых отказался Киев, однофамильца. Мединский ранее сообщил, что Киев отказался от 1 тысячи пленных солдат ВСУ, предложенных российской стороной к обмену. Как сообщил РИА Новости источник, Москве неизвестны причины, по которым Киев лишь выборочно забирает военнопленных. "Увидел в списке: Мединский Олег Анатольевич 9/10/1984 Херсонская обл., Береславский р-н, с. Новороссийск. в/ч А-1736 31.05.2022-29.08.2022 ВСУ стрелок солдат "Банщик", - написал Мединский в Telegram-канале, комментируя действия Киева по отказу от пленных. Помощник президента РФ добавил, что указанный стрелок является однофамильцем "Или, может, дальний родственник. Опять подтверждается: мы один народ", - добавил Мединский.
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в мире, украина, россия, владимир мединский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины
Мединский нашел однофамильца в списке солдат, от которых отказался Киев
Мединский нашел однофамильца в списке пленных солдат ВСУ