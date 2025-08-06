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Мединский заявил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат - РИА Новости, 06.08.2025
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20:25 06.08.2025 (обновлено: 21:23 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/medinskiy-2033806213.html
Мединский заявил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат
Мединский заявил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат - РИА Новости, 06.08.2025
Мединский заявил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат
Киев отказывается принять тысячу пленных солдат ВСУ, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:25:00+03:00
2025-08-06T21:23:00+03:00
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киев отказывается принять тысячу пленных солдат ВСУ, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский в Telegram."Тысяча пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался", — отметил он.При этом Мединский подчеркнул, что Россия никогда не разделяла своих попавших в плен военнослужащих на первый и второй сорт.Помощник президента опубликовал ссылку на сайт, запущенный телеканалом RT, где котором собрана вся информация о тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев.Как уточнил РИА Новости информированный источник, Киев выборочно забирает военнопленных из списка, предложенного Москвой. При этом российской стороне неизвестны причины отказа украинских властей от пленных соотечественников. Количество солдат ВСУ, которых не хочет забирать Киев, уже достигло тысячи.
https://ria.ru/20250726/plennyy-2031559518.html
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вооруженные силы украины
Вооруженные силы Украины
Мединский заявил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат

Мединский заявил, что Киев отказывается от тысячи пленных солдат ВСУ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Киев отказывается принять тысячу пленных солдат ВСУ, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский в Telegram.
«
"Тысяча пленных солдат ВСУ, от которых отказывается Киев. Из-за этого второй обмен шел так тяжело, а третий до сих пор не начался", — отметил он.
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При этом Мединский подчеркнул, что Россия никогда не разделяла своих попавших в плен военнослужащих на первый и второй сорт.
Помощник президента опубликовал ссылку на сайт, запущенный телеканалом RT, где котором собрана вся информация о тысяче украинских пленных, от которых ранее отказался Киев.

Сайт запустили сегодня. На ресурсе можно найти данные о каждом пленном: его имя, дату и место рождения, номер воинской части, звание и позывной.

Как уточнил РИА Новости информированный источник, Киев выборочно забирает военнопленных из списка, предложенного Москвой. При этом российской стороне неизвестны причины отказа украинских властей от пленных соотечественников. Количество солдат ВСУ, которых не хочет забирать Киев, уже достигло тысячи.
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