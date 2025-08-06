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Областной маткапитал в Приангарье сделают бессрочным - РИА Новости, 06.08.2025
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Иркутская область
 
16:27 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/matkapital-2033753356.html
Областной маткапитал в Приангарье сделают бессрочным
Областной маткапитал в Приангарье сделают бессрочным - РИА Новости, 06.08.2025
Областной маткапитал в Приангарье сделают бессрочным
В Иркутской области по инициативе губернатора Игоря Кобзева разработан законопроект, согласно которому выплата областного материнского (семейного) капитала... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T16:27:00+03:00
2025-08-06T16:27:00+03:00
иркутская область
игорь кобзев
иркутская область
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ИРКУТСК, 6 авг - РИА Новости. В Иркутской области по инициативе губернатора Игоря Кобзева разработан законопроект, согласно которому выплата областного материнского (семейного) капитала станет бессрочной, сообщает пресс-служба правительства Приангарья, "По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, озвученному во время ежегодного послания законодательному собранию в апреле 2025 года, в регионе планируется установить бессрочное действие областного материнского (семейного) капитала. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов регионального парламента", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, поддержка материнства и детства, решение демографических вопросов в Приангарье – одни из приоритетных задач в работе органов власти всех уровней. Для ее решения действует комплексная система мер поддержки рождаемости. Областной материнский (семейный) капитал впервые был установлен региональным законодательством в 2012 года. Мера была предусмотрена изначально до 2016 года и касалась только тех семей, в которых рождался третий ребенок. По инициативе губернатора с 2024 года ее действие продлили до 2030 года, а поддержку стали предоставлять семьям уже при рождении второго и последующего детей. При рождении двойни – на каждого из них. На данный момент министерством соцразвития разработан законопроект, согласно которому эта мера соцподдержки будет предоставляться без ограничения во времени, на постоянной основе. Областной маткапитал установлен региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Семья". В 2025 году в Приангарье выдано 5814 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. За этот же период средствами капитала распорядились 9290 семей. Всего за время существования данной меры поддержки с 2012 года жителям региона выдано 74 711 сертификатов. На сегодняшний день размер капитала составляет порядка 153 тысячи рублей.
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игорь кобзев, иркутская область
Иркутская область, Игорь Кобзев, Иркутская область
Областной маткапитал в Приангарье сделают бессрочным

Областной маткапитал в Приангарье по инициативе главы региона сделают бессрочным

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев
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ИРКУТСК, 6 авг - РИА Новости. В Иркутской области по инициативе губернатора Игоря Кобзева разработан законопроект, согласно которому выплата областного материнского (семейного) капитала станет бессрочной, сообщает пресс-служба правительства Приангарья,
"По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, озвученному во время ежегодного послания законодательному собранию в апреле 2025 года, в регионе планируется установить бессрочное действие областного материнского (семейного) капитала. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение депутатов регионального парламента", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, поддержка материнства и детства, решение демографических вопросов в Приангарье – одни из приоритетных задач в работе органов власти всех уровней. Для ее решения действует комплексная система мер поддержки рождаемости.
Областной материнский (семейный) капитал впервые был установлен региональным законодательством в 2012 года. Мера была предусмотрена изначально до 2016 года и касалась только тех семей, в которых рождался третий ребенок. По инициативе губернатора с 2024 года ее действие продлили до 2030 года, а поддержку стали предоставлять семьям уже при рождении второго и последующего детей. При рождении двойни – на каждого из них. На данный момент министерством соцразвития разработан законопроект, согласно которому эта мера соцподдержки будет предоставляться без ограничения во времени, на постоянной основе. Областной маткапитал установлен региональным проектом "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Семья".
В 2025 году в Приангарье выдано 5814 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал. За этот же период средствами капитала распорядились 9290 семей. Всего за время существования данной меры поддержки с 2012 года жителям региона выдано 74 711 сертификатов. На сегодняшний день размер капитала составляет порядка 153 тысячи рублей.
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