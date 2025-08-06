https://ria.ru/20250806/mars-2033808682.html
Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао
Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао - РИА Новости, 06.08.2025
Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао
Производитель кондитерских изделий Mars приобрел лицензию для разработки более устойчивого к внешним воздействиям какао с использованием технологии... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:43:00+03:00
2025-08-06T20:43:00+03:00
2025-08-06T20:43:00+03:00
технологии
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882864020_0:91:3270:1930_1920x0_80_0_0_e439d5a2fb95e4dc6b390fd03d1fa543.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Производитель кондитерских изделий Mars приобрел лицензию для разработки более устойчивого к внешним воздействиям какао с использованием технологии редактирования генов CRISPR, сообщила биотехнологическая компания Pairwise. Методика CRISPR — это инструмент редактирования генов, который вносит быстрые и точные изменения в ДНК. В сельском хозяйстве он используется для улучшения сельскохозяйственных культур путем воздействия на различные характеристики, такие как устойчивость к засухе и болезням. "Компания Mars стремится разработать эту передовую технологию селекции растений для повышения производства какао и эффективного решения проблем сельского хозяйства. Конечная цель — помочь справиться с проблемами, с которыми сталкивается какао во всем мире, связанными с изменчивостью климата, болезнями растений и экологическими стрессами", - говорится в заявлении Pairwise. Соглашение предоставит производителю шоколадных батончиков доступ к платформе от Pairwise, включающей в себя библиотеку характеристик растений, и позволит Mars адаптировать необходимые ей культуры для повышения устойчивости и устойчивости к внешним факторам. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
https://ria.ru/20250725/shokolad-2031346108.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882864020_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad26719dce68716b6ed3ae0dbf48d197.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша
Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао
Mars получил лицензию на разработку генно-модифицированного какао
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Производитель кондитерских изделий Mars приобрел лицензию для разработки более устойчивого к внешним воздействиям какао с использованием технологии редактирования генов CRISPR, сообщила биотехнологическая компания Pairwise.
Методика CRISPR — это инструмент редактирования генов, который вносит быстрые и точные изменения в ДНК. В сельском хозяйстве он используется для улучшения сельскохозяйственных культур путем воздействия на различные характеристики, такие как устойчивость к засухе и болезням.
"Компания Mars стремится разработать эту передовую технологию селекции растений для повышения производства какао и эффективного решения проблем сельского хозяйства. Конечная цель — помочь справиться с проблемами, с которыми сталкивается какао во всем мире, связанными с изменчивостью климата, болезнями растений и экологическими стрессами", - говорится в заявлении Pairwise.
Соглашение предоставит производителю шоколадных батончиков доступ к платформе от Pairwise, включающей в себя библиотеку характеристик растений, и позволит Mars адаптировать необходимые ей культуры для повышения устойчивости и устойчивости к внешним факторам.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США
), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.