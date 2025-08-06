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Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао - РИА Новости, 06.08.2025
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20:43 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/mars-2033808682.html
Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао
Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао - РИА Новости, 06.08.2025
Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао
Производитель кондитерских изделий Mars приобрел лицензию для разработки более устойчивого к внешним воздействиям какао с использованием технологии... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T20:43:00+03:00
2025-08-06T20:43:00+03:00
технологии
сша
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Производитель кондитерских изделий Mars приобрел лицензию для разработки более устойчивого к внешним воздействиям какао с использованием технологии редактирования генов CRISPR, сообщила биотехнологическая компания Pairwise. Методика CRISPR — это инструмент редактирования генов, который вносит быстрые и точные изменения в ДНК. В сельском хозяйстве он используется для улучшения сельскохозяйственных культур путем воздействия на различные характеристики, такие как устойчивость к засухе и болезням. "Компания Mars стремится разработать эту передовую технологию селекции растений для повышения производства какао и эффективного решения проблем сельского хозяйства. Конечная цель — помочь справиться с проблемами, с которыми сталкивается какао во всем мире, связанными с изменчивостью климата, болезнями растений и экологическими стрессами", - говорится в заявлении Pairwise. Соглашение предоставит производителю шоколадных батончиков доступ к платформе от Pairwise, включающей в себя библиотеку характеристик растений, и позволит Mars адаптировать необходимые ей культуры для повышения устойчивости и устойчивости к внешним факторам. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
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5
4.7
96
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технологии, сша
Технологии, США
Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао

Mars получил лицензию на разработку генно-модифицированного какао

© AP Photo / Orlin WagnerШоколадная фабрика компании Mars Inc.
Шоколадная фабрика компании Mars Inc. - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / Orlin Wagner
Шоколадная фабрика компании Mars Inc.. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Производитель кондитерских изделий Mars приобрел лицензию для разработки более устойчивого к внешним воздействиям какао с использованием технологии редактирования генов CRISPR, сообщила биотехнологическая компания Pairwise.
Методика CRISPR — это инструмент редактирования генов, который вносит быстрые и точные изменения в ДНК. В сельском хозяйстве он используется для улучшения сельскохозяйственных культур путем воздействия на различные характеристики, такие как устойчивость к засухе и болезням.
"Компания Mars стремится разработать эту передовую технологию селекции растений для повышения производства какао и эффективного решения проблем сельского хозяйства. Конечная цель — помочь справиться с проблемами, с которыми сталкивается какао во всем мире, связанными с изменчивостью климата, болезнями растений и экологическими стрессами", - говорится в заявлении Pairwise.
Соглашение предоставит производителю шоколадных батончиков доступ к платформе от Pairwise, включающей в себя библиотеку характеристик растений, и позволит Mars адаптировать необходимые ей культуры для повышения устойчивости и устойчивости к внешним факторам.
Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.
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