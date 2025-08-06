https://ria.ru/20250806/mars-2033808682.html

Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао

Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао - РИА Новости, 06.08.2025

Mars инвестировал в создание генно-модифицированного какао

Производитель кондитерских изделий Mars приобрел лицензию для разработки более устойчивого к внешним воздействиям какао с использованием технологии... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T20:43:00+03:00

2025-08-06T20:43:00+03:00

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технологии

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Производитель кондитерских изделий Mars приобрел лицензию для разработки более устойчивого к внешним воздействиям какао с использованием технологии редактирования генов CRISPR, сообщила биотехнологическая компания Pairwise. Методика CRISPR — это инструмент редактирования генов, который вносит быстрые и точные изменения в ДНК. В сельском хозяйстве он используется для улучшения сельскохозяйственных культур путем воздействия на различные характеристики, такие как устойчивость к засухе и болезням. "Компания Mars стремится разработать эту передовую технологию селекции растений для повышения производства какао и эффективного решения проблем сельского хозяйства. Конечная цель — помочь справиться с проблемами, с которыми сталкивается какао во всем мире, связанными с изменчивостью климата, болезнями растений и экологическими стрессами", - говорится в заявлении Pairwise. Соглашение предоставит производителю шоколадных батончиков доступ к платформе от Pairwise, включающей в себя библиотеку характеристик растений, и позволит Mars адаптировать необходимые ей культуры для повышения устойчивости и устойчивости к внешним факторам. Mars - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Штаб-квартира находится в Маклине (Вирджиния, США), среди брендов - шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit, корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

https://ria.ru/20250725/shokolad-2031346108.html

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технологии, сша