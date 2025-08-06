В БиГ приняли решение отозвать президентский мандат Додика
ЦИК БиГ принял решение об отзыве президентского мандата Додика после приговора
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика и проведении досрочных выборов в стране, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).
"ЦИК БиГ на сегодняшнем 39-м заседании нарушил волю сербского народа и принял решение об отзыве мандата президента Республики Сербской Милорада Додика", - сообщает телеканал.
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По данным РТРС, решение ЦИК было единогласным, ожидается назначение даты досрочных выборов, но есть возможность обжалования.
Лидер боснийских сербов в ожидании решения ЦИК написал в соцсети Х: "А что, если не захочу?".
Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) ранее оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.
В минувшую пятницу президент РС БиГ сказал, что "не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все наши решения будут политическими.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил в пятницу о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ).
Решение суда БиГ также осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
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Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.