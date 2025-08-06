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В БиГ приняли решение отозвать президентский мандат Додика

В БиГ приняли решение отозвать президентский мандат Додика - РИА Новости, 06.08.2025

В БиГ приняли решение отозвать президентский мандат Додика

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ)... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T11:43:00+03:00

2025-08-06T11:43:00+03:00

2025-08-06T12:01:00+03:00

в мире

босния и герцеговина

сараево

милорад додик

интерпол

европейский суд

республика сербская

европейский суд по правам человека (еспч)

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БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика и проведении досрочных выборов в стране, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС)."ЦИК БиГ на сегодняшнем 39-м заседании нарушил волю сербского народа и принял решение об отзыве мандата президента Республики Сербской Милорада Додика", - сообщает телеканал.По данным РТРС, решение ЦИК было единогласным, ожидается назначение даты досрочных выборов, но есть возможность обжалования.Лидер боснийских сербов в ожидании решения ЦИК написал в соцсети Х: "А что, если не захочу?".Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ.Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) ранее оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.В минувшую пятницу президент РС БиГ сказал, что "не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все наши решения будут политическими.Адвокат Додика Горан Бубич сообщил в пятницу о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ).Решение суда БиГ также осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.

https://ria.ru/20250805/rossiya-2033559664.html

https://ria.ru/20250802/vuchich-2032998655.html

https://ria.ru/20250804/vengriya-2033362265.html

босния и герцеговина

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в мире, босния и герцеговина, сараево, милорад додик, интерпол, европейский суд, республика сербская, европейский суд по правам человека (еспч)