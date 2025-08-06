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В БиГ приняли решение отозвать президентский мандат Додика - РИА Новости, 06.08.2025
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11:43 06.08.2025 (обновлено: 12:01 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/mandat-2033661047.html
В БиГ приняли решение отозвать президентский мандат Додика
В БиГ приняли решение отозвать президентский мандат Додика - РИА Новости, 06.08.2025
В БиГ приняли решение отозвать президентский мандат Додика
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ)... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T11:43:00+03:00
2025-08-06T12:01:00+03:00
в мире
босния и герцеговина
сараево
милорад додик
интерпол
европейский суд
республика сербская
европейский суд по правам человека (еспч)
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БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика и проведении досрочных выборов в стране, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС)."ЦИК БиГ на сегодняшнем 39-м заседании нарушил волю сербского народа и принял решение об отзыве мандата президента Республики Сербской Милорада Додика", - сообщает телеканал.По данным РТРС, решение ЦИК было единогласным, ожидается назначение даты досрочных выборов, но есть возможность обжалования.Лидер боснийских сербов в ожидании решения ЦИК написал в соцсети Х: "А что, если не захочу?".Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ.Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) ранее оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.В минувшую пятницу президент РС БиГ сказал, что "не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все наши решения будут политическими.Адвокат Додика Горан Бубич сообщил в пятницу о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ).Решение суда БиГ также осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
https://ria.ru/20250805/rossiya-2033559664.html
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в мире, босния и герцеговина, сараево, милорад додик, интерпол, европейский суд, республика сербская, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Босния и Герцеговина, Сараево, Милорад Додик, Интерпол, Европейский суд, Республика Сербская, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
В БиГ приняли решение отозвать президентский мандат Додика

ЦИК БиГ принял решение об отзыве президентского мандата Додика после приговора

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 авг - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика и проведении досрочных выборов в стране, сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).
"ЦИК БиГ на сегодняшнем 39-м заседании нарушил волю сербского народа и принял решение об отзыве мандата президента Республики Сербской Милорада Додика", - сообщает телеканал.
Милорад Додик на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Россия разочаровалась решением суда БиГ по Додику
5 августа, 19:37
По данным РТРС, решение ЦИК было единогласным, ожидается назначение даты досрочных выборов, но есть возможность обжалования.
Лидер боснийских сербов в ожидании решения ЦИК написал в соцсети Х: "А что, если не захочу?".
Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) ранее оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.
В минувшую пятницу президент РС БиГ сказал, что "не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все наши решения будут политическими.
Адвокат Додика Горан Бубич сообщил в пятницу о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ).
Решение суда БиГ также осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Вучич осудил приговор суда БиГ президенту Додику
2 августа, 15:31
Додик 4 июля добровольно явился в суд БиГ и был освобожден от меры предварительного заключения.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.
Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Суд Боснии и Герцеговины направил 16 апреля запрос в Интерпол через Национальное центральное бюро организации в Сараево для пересмотра решения об отказе от 2 апреля выдать ордер на арест Додика и председателя Скупщины (парламента) РС БиГ Ненада Стевандича. Додик 17 апреля заявил, что Интерпол отказался его преследовать по политически мотивированному запросу суда БиГ, а непрекращающиеся нападки властей БиГ на него лично начал игнорировать.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Орбан прокомментировал решение суда Боснии и Герцеговины по Додику
4 августа, 22:29
 
В миреБосния и ГерцеговинаСараевоМилорад ДодикИнтерполЕвропейский судРеспублика СербскаяЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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