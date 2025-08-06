https://ria.ru/20250806/malayziya-2033727666.html

В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии

В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии - РИА Новости, 06.08.2025

В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии

Церемония официальной встречи верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T15:14:00+03:00

2025-08-06T15:14:00+03:00

2025-08-06T15:20:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Церемония официальной встречи верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Малайзии в среду проведут переговоры в Кремле. Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, малайзия, владимир путин