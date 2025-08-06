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В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии - РИА Новости, 06.08.2025
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15:14 06.08.2025 (обновлено: 15:20 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/malayziya-2033727666.html
В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии
В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии - РИА Новости, 06.08.2025
В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии
Церемония официальной встречи верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Церемония официальной встречи верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Малайзии в среду проведут переговоры в Кремле. Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера. Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
https://ria.ru/20250514/malayziya-2016705900.html
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в мире, россия, малайзия, владимир путин
В мире, Россия, Малайзия, Владимир Путин
В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии

В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии Султана Ибрагима

© РИА Новости / Михаил Терещенко | Перейти в медиабанкВерховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Михаил Терещенко
Перейти в медиабанк
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Церемония официальной встречи верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и лидер Малайзии в среду проведут переговоры в Кремле.
Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера.
Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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