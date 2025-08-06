В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии
В Кремле началась церемония официальной встречи короля Малайзии Султана Ибрагима
© РИА Новости / Михаил Терещенко | Перейти в медиабанкВерховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Кремль для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Церемония официальной встречи верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима началась в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и лидер Малайзии в среду проведут переговоры в Кремле.
Верховный правитель Малайзии прибыл в РФ с государственным визитом по приглашению российского лидера.
Визит Султана Ибрагима в Россию продлится с 5 по 10 августа. Султан Ибрагим стал первым главой малайзийского государства, который посещает Россию с государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.
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