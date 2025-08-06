https://ria.ru/20250806/magomedov-2033635652.html

Появились кадры высадки с вертолета спецназа на "Дагнефтепродукте"

Появились кадры высадки с вертолета спецназа на "Дагнефтепродукте" - РИА Новости, 06.08.2025

Появились кадры высадки с вертолета спецназа на "Дагнефтепродукте"

ФСБ показала видео следственных действий на "Дагнефтепродукте", похищенном и возращенном государству, а также общения с фигурантами дела о мошенничестве. РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:35:00+03:00

2025-08-06T10:35:00+03:00

2025-08-06T15:40:00+03:00

происшествия

республика дагестан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дагнефтепродукт

генеральная прокуратура рф

магомед-султан магомедов

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. ФСБ показала видео следственных действий на "Дагнефтепродукте", похищенном и возращенном государству, а также общения с фигурантами дела о мошенничестве. В видео показано, как спецназ грузится в вертолет и облетает завод, а затем высаживается на его территории. Также демонстрируются кадры общения с фигурантами дела, обыски у них в домах, обнаруженные деньги и оружие. На записи видно, как оперативники заходят в здание Народного собрания Дагестана и идут в кабинет экс-госсекретаря республики Магомедова. Ранее ФСБ сообщила, что у экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела о мошенничестве арестовано имущество стоимостью более трех миллиардов рублей. Стоимость нефтекомплекса "Дагнефтепродукт" и нефтезавода "Дагнотех", которые ранее были присвоены подконтрольными Магомедову лицами, а теперь переданы судом в собственность государства, превышает 100 миллиардов рублей. Магомедов использовал административный ресурс, чтобы незаконно перевести предприятия в республиканскую собственность и затем продать подконтрольным лицам по заниженной цене. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, который был удовлетворен судом. Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Проведены 70 обысков, изъяты ценные предметы и крупные суммы денег. Магомедов уволен с должности за утрату доверия, следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20250626/isk-2025472299.html

республика дагестан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60