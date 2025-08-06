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Любимова обсудила с главой Мордовии развитие культурной инфраструктуры

Любимова обсудила с главой Мордовии развитие культурной инфраструктуры - РИА Новости, 06.08.2025

Любимова обсудила с главой Мордовии развитие культурной инфраструктуры

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что провела встречу с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым, в ходе которой они обсудили развитие культурной... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T21:19:00+03:00

2025-08-06T21:19:00+03:00

2025-08-06T21:19:00+03:00

культура

россия

ольга любимова

артем здунов

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что провела встречу с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым, в ходе которой они обсудили развитие культурной инфраструктуры региона. "Встретилась с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. В центре обсуждения - развитие культурной инфраструктуры региона и сохранение исторического наследия. Бережное отношение к традициям в сочетании с современными подходами дает устойчивую основу для творческого роста и воспитания новых поколений", - написала Любимова в своем Telegram-канале. В частности, Любимова и Здунов обсудили реализацию ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря. "Отдельное внимание - капитальному ремонту Мордовской государственной филармонии. Обновленное пространство откроет новые возможности для культурных мероприятий, особенно для молодежи, в том числе в рамках программы "Пушкинская карта", - добавила министр.

https://ria.ru/20250729/tarutino-2032190031.html

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культура, россия, ольга любимова, артем здунов