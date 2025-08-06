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Любимова обсудила с главой Мордовии развитие культурной инфраструктуры - РИА Новости, 06.08.2025
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21:19 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/lyubimova-2033811706.html
Любимова обсудила с главой Мордовии развитие культурной инфраструктуры
Любимова обсудила с главой Мордовии развитие культурной инфраструктуры - РИА Новости, 06.08.2025
Любимова обсудила с главой Мордовии развитие культурной инфраструктуры
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что провела встречу с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым, в ходе которой они обсудили развитие культурной... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T21:19:00+03:00
2025-08-06T21:19:00+03:00
культура
россия
ольга любимова
артем здунов
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что провела встречу с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым, в ходе которой они обсудили развитие культурной инфраструктуры региона. "Встретилась с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. В центре обсуждения - развитие культурной инфраструктуры региона и сохранение исторического наследия. Бережное отношение к традициям в сочетании с современными подходами дает устойчивую основу для творческого роста и воспитания новых поколений", - написала Любимова в своем Telegram-канале. В частности, Любимова и Здунов обсудили реализацию ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря. "Отдельное внимание - капитальному ремонту Мордовской государственной филармонии. Обновленное пространство откроет новые возможности для культурных мероприятий, особенно для молодежи, в том числе в рамках программы "Пушкинская карта", - добавила министр.
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культура, россия, ольга любимова, артем здунов
Культура, Россия, Ольга Любимова, Артем Здунов
Любимова обсудила с главой Мордовии развитие культурной инфраструктуры

Любимова обсудила с главой Мордовии развитие культурной инфраструктуры региона

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкОльга Любимова
Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что провела встречу с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым, в ходе которой они обсудили развитие культурной инфраструктуры региона.
"Встретилась с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым. В центре обсуждения - развитие культурной инфраструктуры региона и сохранение исторического наследия. Бережное отношение к традициям в сочетании с современными подходами дает устойчивую основу для творческого роста и воспитания новых поколений", - написала Любимова в своем Telegram-канале.
В частности, Любимова и Здунов обсудили реализацию ремонтно-реставрационных работ на объектах ансамбля Рождество-Богородичного Санаксарского мужского монастыря.
"Отдельное внимание - капитальному ремонту Мордовской государственной филармонии. Обновленное пространство откроет новые возможности для культурных мероприятий, особенно для молодежи, в том числе в рамках программы "Пушкинская карта", - добавила министр.
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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КультураРоссияОльга ЛюбимоваАртем Здунов
 
 
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