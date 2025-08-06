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Мингосуправления МО сообщило об оптимизации госуслуги по лесной амнистии - РИА Новости, 06.08.2025
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Новости Подмосковья
 
15:35 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/les-2033733910.html
Мингосуправления МО сообщило об оптимизации госуслуги по лесной амнистии
Мингосуправления МО сообщило об оптимизации госуслуги по лесной амнистии - РИА Новости, 06.08.2025
Мингосуправления МО сообщило об оптимизации госуслуги по лесной амнистии
Государственную услугу по приведению в соответствие данных лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) усовершенствовали на... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T15:35:00+03:00
2025-08-06T15:35:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Государственную услугу по приведению в соответствие данных лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) усовершенствовали на региональном портале Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство государственного управления. По информации ведомства, недавно сервис пополнился функцией предварительного просмотра, позволяющей проверить перед подачей заявки, выведен ли земельный участок из границ лесного фонда. "Теперь мы упростили электронную форму заявки и внедрили сервис автозаполнения категории земли по кадастровому номеру. Это поможет исключить ошибки при заполнении заявлений и снизить количество отказов в предоставлении услуги", – рассказала глава мингосуправления Надежда Куртяник. Сама услуга позволяет урегулировать разногласия в правах собственности на земельные участки, возникающие при расхождении сведений ЕГРН и лесного реестра. Граждане смогут закрепить законные права на имущество и устранить имеющиеся расхождения в документации.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Мингосуправления МО сообщило об оптимизации госуслуги по лесной амнистии

© РИА Новости / Мария ПлотниковаВокруг Орла создадут "зеленый щит"
Вокруг Орла создадут зеленый щит - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Государственную услугу по приведению в соответствие данных лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) усовершенствовали на региональном портале Московской области. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на региональное министерство государственного управления.

По информации ведомства, недавно сервис пополнился функцией предварительного просмотра, позволяющей проверить перед подачей заявки, выведен ли земельный участок из границ лесного фонда.

"Теперь мы упростили электронную форму заявки и внедрили сервис автозаполнения категории земли по кадастровому номеру. Это поможет исключить ошибки при заполнении заявлений и снизить количество отказов в предоставлении услуги", – рассказала глава мингосуправления Надежда Куртяник.

Сама услуга позволяет урегулировать разногласия в правах собственности на земельные участки, возникающие при расхождении сведений ЕГРН и лесного реестра. Граждане смогут закрепить законные права на имущество и устранить имеющиеся расхождения в документации.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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