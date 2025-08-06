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В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
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12:51 06.08.2025 (обновлено: 13:14 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/kursk-2033688473.html
В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ
В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025
В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ
Аллею роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях высадили в Курске в годовщину вторжения украинских войск, а также заложили камень на месте возведения... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T12:51:00+03:00
2025-08-06T13:14:00+03:00
курская область
россия
курск
валерий герасимов
владимир путин
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 6 авг - РИА Новости. Аллею роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях высадили в Курске в годовщину вторжения украинских войск, а также заложили камень на месте возведения памятника героям, рисковавшим жизнью ради спасения других, передает корреспондент РИА Новости. Аллею роз в память о погибших от рук ВСУ мирных жителях высадили в Курске в годовщину вторжения украинских войск в приграничье региона. "Это очень тяжелая, печальная дата. Она всегда будет с нами. 6 августа 2024 года. Дата, конечно, не сотрется со временем, и чем острее помнить, знать, чувствовать, тем выше гарантия, что это не повторится никогда", - заявил Хинштейн журналистам. Кроме того, в областном центре возложили цветы и заложили памятный камень на месте, где будет стоять будущий памятник героям, спасавшим мирных жителей в курском приграничье. "Будет стоять памятник. Памятник, посвященный героям, спасавшим других, рискуя с собой. В первую очередь людям, врачам, волонтерам, спасателям, обычным гражданским жителям, тех, кто, начиная с 6 августа, приходил на помощь, рисковал собой, прикрывал других. И таких людей огромное множество. И я вижу и безмерно горжусь, восхищаюсь тем, как много среди наших людей настоящих героев", - заявил в ходе церемонии врио губернатора региона. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.
https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013613868.html
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60
353
60
Аллея роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях в Курске
Аллею роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях высадили в Курске, передает корреспондент РИА Новости. Также в областном центре заложили камень на месте, где будет стоять памятник героям, спасавшим мирных жителей в курском приграничье.
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курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество
Курская область, Россия, Курск, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ

В Курске высадили аллею роз в память о погибших от ВСУ мирных жителях

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КУРСК, 6 авг - РИА Новости. Аллею роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях высадили в Курске в годовщину вторжения украинских войск, а также заложили камень на месте возведения памятника героям, рисковавшим жизнью ради спасения других, передает корреспондент РИА Новости.
Аллею роз в память о погибших от рук ВСУ мирных жителях высадили в Курске в годовщину вторжения украинских войск в приграничье региона.
© Фото : Правительство Курской областиВ Курске, на мемориале "Курская дуга", состоялась церемония закладки камня в основание будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. В память о погибших была высажена аллея роз
В Курске, на мемориале Курская дуга, состоялась церемония закладки камня в основание будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. В память о погибших была высажена аллея роз - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Правительство Курской области
В Курске, на мемориале "Курская дуга", состоялась церемония закладки камня в основание будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. В память о погибших была высажена аллея роз
"Это очень тяжелая, печальная дата. Она всегда будет с нами. 6 августа 2024 года. Дата, конечно, не сотрется со временем, и чем острее помнить, знать, чувствовать, тем выше гарантия, что это не повторится никогда", - заявил Хинштейн журналистам.
Кроме того, в областном центре возложили цветы и заложили памятный камень на месте, где будет стоять будущий памятник героям, спасавшим мирных жителей в курском приграничье.
"Будет стоять памятник. Памятник, посвященный героям, спасавшим других, рискуя с собой. В первую очередь людям, врачам, волонтерам, спасателям, обычным гражданским жителям, тех, кто, начиная с 6 августа, приходил на помощь, рисковал собой, прикрывал других. И таких людей огромное множество. И я вижу и безмерно горжусь, восхищаюсь тем, как много среди наших людей настоящих героев", - заявил в ходе церемонии врио губернатора региона.
© Фото : Правительство Курской областиВ Курске, на мемориале "Курская дуга", состоялась церемония закладки камня в основание будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. В память о погибших была высажена аллея роз
В Курске, на мемориале Курская дуга, состоялась церемония закладки камня в основание будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. В память о погибших была высажена аллея роз - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : Правительство Курской области
В Курске, на мемориале "Курская дуга", состоялась церемония закладки камня в основание будущего памятника героям, спасавшим мирных жителей от агрессии ВСУ. В память о погибших была высажена аллея роз
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
День освобождения Курской области стал праздником, заявил Хинштейн
26 апреля, 19:02
 
Курская областьРоссияКурскВалерий ГерасимовВладимир ПутинАлександр БастрыкинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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