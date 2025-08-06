https://ria.ru/20250806/kursk-2033688473.html

В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ

В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ - РИА Новости, 06.08.2025

В Курске высадили аллею роз в память о жертвах вторжения ВСУ

Аллею роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях высадили в Курске в годовщину вторжения украинских войск, а также заложили камень на месте возведения... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:51:00+03:00

2025-08-06T12:51:00+03:00

2025-08-06T13:14:00+03:00

курская область

россия

курск

валерий герасимов

владимир путин

александр бастрыкин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСК, 6 авг - РИА Новости. Аллею роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях высадили в Курске в годовщину вторжения украинских войск, а также заложили камень на месте возведения памятника героям, рисковавшим жизнью ради спасения других, передает корреспондент РИА Новости. Аллею роз в память о погибших от рук ВСУ мирных жителях высадили в Курске в годовщину вторжения украинских войск в приграничье региона. "Это очень тяжелая, печальная дата. Она всегда будет с нами. 6 августа 2024 года. Дата, конечно, не сотрется со временем, и чем острее помнить, знать, чувствовать, тем выше гарантия, что это не повторится никогда", - заявил Хинштейн журналистам. Кроме того, в областном центре возложили цветы и заложили памятный камень на месте, где будет стоять будущий памятник героям, спасавшим мирных жителей в курском приграничье. "Будет стоять памятник. Памятник, посвященный героям, спасавшим других, рискуя с собой. В первую очередь людям, врачам, волонтерам, спасателям, обычным гражданским жителям, тех, кто, начиная с 6 августа, приходил на помощь, рисковал собой, прикрывал других. И таких людей огромное множество. И я вижу и безмерно горжусь, восхищаюсь тем, как много среди наших людей настоящих героев", - заявил в ходе церемонии врио губернатора региона. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости сообщал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.

https://ria.ru/20250426/hinshtejn-2013613868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аллея роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях в Курске Аллею роз в память о погибших от атак ВСУ мирных жителях высадили в Курске, передает корреспондент РИА Новости. Также в областном центре заложили камень на месте, где будет стоять памятник героям, спасавшим мирных жителей в курском приграничье. 2025-08-06T12:51 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, курск, валерий герасимов, владимир путин, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество