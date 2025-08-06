https://ria.ru/20250806/kuban-2033769924.html
На Кубани полиция провела рейды после отравления людей алкоголем
На Кубани полиция провела рейды после отравления людей алкоголем - РИА Новости, 06.08.2025
На Кубани полиция провела рейды после отравления людей алкоголем
Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:13:00+03:00
2025-08-06T17:13:00+03:00
2025-08-06T17:36:00+03:00
происшествия
краснодарский край
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Мои коллеги из ОМВД России по федеральной территории "Сириус" задержали двоих жительниц Краснодарского края. Они подозреваются в причастности к отравлению граждан алкоголем... Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", - написала Волк в своем Telegram-канале.Установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления, после употребления которой несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались.Отмечается, что в ходе рейдов изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция."В настоящее время устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к противоправной деятельности", - добавила она.
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодарский край, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани полиция провела рейды после отравления людей алкоголем
На Кубани полиция провела рейды на рынке после отравления людей алкоголем
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из ОМВД России
по федеральной территории "Сириус" задержали двоих жительниц Краснодарского края
. Они подозреваются в причастности к отравлению граждан алкоголем... Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", - написала Волк
в своем Telegram-канале
.
Установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления, после употребления которой несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались.
Отмечается, что в ходе рейдов изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция.
"В настоящее время устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к противоправной деятельности", - добавила она.