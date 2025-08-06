Рейтинг@Mail.ru
На Кубани полиция провела рейды после отравления людей алкоголем - РИА Новости, 06.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 06.08.2025 (обновлено: 17:36 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/kuban-2033769924.html
На Кубани полиция провела рейды после отравления людей алкоголем
На Кубани полиция провела рейды после отравления людей алкоголем - РИА Новости, 06.08.2025
На Кубани полиция провела рейды после отравления людей алкоголем
Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T17:13:00+03:00
2025-08-06T17:36:00+03:00
происшествия
краснодарский край
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_619:612:3170:2047_1920x0_80_0_0_37fe6ccb90ea76897254d97059648385.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Мои коллеги из ОМВД России по федеральной территории "Сириус" задержали двоих жительниц Краснодарского края. Они подозреваются в причастности к отравлению граждан алкоголем... Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", - написала Волк в своем Telegram-канале.Установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления, после употребления которой несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались.Отмечается, что в ходе рейдов изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция."В настоящее время устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к противоправной деятельности", - добавила она.
https://ria.ru/20250806/mvd-2033773661.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799954_602:121:3170:2047_1920x0_80_0_0_059d95a4e320754a6a3faa3ab89eca56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодарский край, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани полиция провела рейды после отравления людей алкоголем

На Кубани полиция провела рейды на рынке после отравления людей алкоголем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Двое подозреваемых задержаны по факту смерти трех человек после употребления купленного на рынке на Кубани самодельного алкоголя, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из ОМВД России по федеральной территории "Сириус" задержали двоих жительниц Краснодарского края. Они подозреваются в причастности к отравлению граждан алкоголем... Следователем следственных органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Установлено, что задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления, после употребления которой несколько граждан были доставлены в медицинское учреждение с признаками токсического воздействия. Впоследствии трое из них скончались.
Отмечается, что в ходе рейдов изъята и направлена на исследование продававшаяся там алкогольная продукция.
"В настоящее время устанавливаются производитель опасного для жизни алкоголя и другие лица, причастные к противоправной деятельности", - добавила она.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В МВД оценили число жертв отравления самодельным алкоголем на Кубани
Вчера, 17:26
 
ПроисшествияКраснодарский крайИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала