https://ria.ru/20250806/kreml-2033630829.html
Россия и Малайзия имеют схожие мнения по мировым вопросам, заявили в Кремле
Россия и Малайзия имеют схожие мнения по мировым вопросам, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025
Россия и Малайзия имеют схожие мнения по мировым вопросам, заявили в Кремле
Россия и Малайзия придерживаются близких позиций по многим глобальным и региональным проблемам, эффективно взаимодействуют в ООН и в рамках других... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T10:23:00+03:00
2025-08-06T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и Малайзия придерживаются близких позиций по многим глобальным и региональным проблемам, эффективно взаимодействуют в ООН и в рамках других многосторонних форматов, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Российский лидер в среду встретится с верховным правителем Малайзии, который прибыл в Россию с государственным визитом. "Два государства, придерживающиеся близких или совпадающих позиций по многим актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня, эффективно взаимодействуют на площадке ООН и в других многосторонних форматах", - говорится в материалах пресс-службы Кремля к предстоящим переговорам.
https://ria.ru/20250806/rossija-2033630212.html
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в мире, россия, малайзия, владимир путин, оон
В мире, Россия, Малайзия, Владимир Путин, ООН
Россия и Малайзия имеют схожие мнения по мировым вопросам, заявили в Кремле
В Кремле назвали эффективным взаимодействие России и Малайзии в ООН