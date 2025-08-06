https://ria.ru/20250806/kreml-2033630829.html

Россия и Малайзия имеют схожие мнения по мировым вопросам, заявили в Кремле

Россия и Малайзия имеют схожие мнения по мировым вопросам, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.08.2025

Россия и Малайзия имеют схожие мнения по мировым вопросам, заявили в Кремле

Россия и Малайзия придерживаются близких позиций по многим глобальным и региональным проблемам, эффективно взаимодействуют в ООН и в рамках других... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:23:00+03:00

2025-08-06T10:23:00+03:00

2025-08-06T10:23:00+03:00

в мире

россия

малайзия

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014782752_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_0685a1ae142fbb27af2311a98e6d2c88.jpg

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Россия и Малайзия придерживаются близких позиций по многим глобальным и региональным проблемам, эффективно взаимодействуют в ООН и в рамках других многосторонних форматов, указано в материалах ко встрече президента РФ Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Российский лидер в среду встретится с верховным правителем Малайзии, который прибыл в Россию с государственным визитом. "Два государства, придерживающиеся близких или совпадающих позиций по многим актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня, эффективно взаимодействуют на площадке ООН и в других многосторонних форматах", - говорится в материалах пресс-службы Кремля к предстоящим переговорам.

https://ria.ru/20250806/rossija-2033630212.html

россия

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, малайзия, владимир путин, оон