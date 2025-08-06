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Корпорация МСП ранжировала государственные микрофинансовые организации

Корпорация МСП ранжировала государственные микрофинансовые организации - РИА Новости, 06.08.2025

Корпорация МСП ранжировала государственные микрофинансовые организации

Корпорация МСП провела ранжирование и оценила соблюдение требований законодательства государственными микрофинансовыми организациями (ГМФО), по итогам 2024 года РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T10:30:00+03:00

2025-08-06T10:30:00+03:00

2025-08-06T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Корпорация МСП провела ранжирование и оценила соблюдение требований законодательства государственными микрофинансовыми организациями (ГМФО), по итогам 2024 года максимально эффективной признали деятельность 64 ГМФО, сообщает пресс-служба Корпорации.Таким организациям присвоили ранговую категорию Е+ "Микрофинансовая деятельность ГМФО максимально эффективная". Отмечается, что их количество составляет около 50% от всего числа ГМФО в России, – всего их 144."Ранжируя ГМФО, мы оцениваем их финансовую устойчивость и эффективность работы. Всего в расчет берется 34 показателя, в том числе достаточность капитала, качество портфеля, эффективность микрофинансовой деятельности и ряд других. Присвоение категории Е+ означает, что деятельность данных ГМФО является максимально эффективной. И в соответствии с законом присвоенный ранг учитывается при распределении федеральных субсидий", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.В настоящее время общий капитал всей системы государственных МФО превышает 93 миллиарда рублей, а суммарный портфель микрофинансирования составляет почти 80 миллиардов рублей. За 2024 год ГМФО предоставили порядка 26 тысяч займов на общую сумму более 56 миллиардов рублей. Средневзвешенная ставка составила 7,4% годовых, средний размер микрозайма – 2,2 миллиона рублей, а средний срок – 2,5 года.В пресс-службе подчеркнули, что в основном финансирование ГМФО приходится на микро- (83%) и малые (15%) предприятия, по 1% – на средний бизнес и самозанятых. На оборотные цели привлекается 58% микрофинансирования, на инвестиционные – 36%. В отраслевом разрезе половину микрозаймов получают МСП в сферах торговли и услуг (примерно пополам), еще 17% – это производство, 14% — сельское хозяйство, 11% – перевозки и логистика, 7% – строительство."Сегодня большая часть услуг государственных микрофинансовых организаций переведена в "цифру", и порядка 40% объема всех микрозаймов ГМФО предоставляют через платформу МСП.РФ. Помимо удобства и доступности для предпринимателей, она обеспечивает прозрачность условий финансирования и скорость прохождения заявок от подачи до получения средств. Кроме того, используя Цифровую платформу, Корпорация МСП осуществляет методическое сопровождение бизнеса при подаче заявки и сборе необходимых документов", – добавил Исаевич.В то же время глава Корпорации обратил внимание, что сегодня ряд государственных МФО не используют возможности МСП.РФ и не обеспечивают бизнесу доступ к микрофинансированию через Цифровую платформу.Корпорация МСП – координатор Национальной гарантийной системы, в нее в том числе входят 144 государственные (муниципальные) микрофинансовые организации, напомнили в пресс-службе. Из них 95 являются ГМФО регионального уровня, 49 – муниципального. Они предоставляют микрозаймы малому и среднему бизнесу в размере до 5 миллионов рублей на срок до 3 лет по льготным ставкам.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич, корпорация мсп, финансирование