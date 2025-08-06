https://ria.ru/20250806/konchalovskie-2033774899.html

Тайна семьи Кончаловских – как живёт их дочь после страшной трагедии

Тайна семьи Кончаловских – как живёт их дочь после страшной трагедии - РИА Новости, 06.08.2025

Тайна семьи Кончаловских – как живёт их дочь после страшной трагедии

Когда речь заходит о детях знаменитостей, общественность часто рисует образ беззаботной жизни: частные самолёты, виллы на побережье, дорогие игрушки и ни одной... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T18:45:00+03:00

2025-08-06T18:45:00+03:00

2025-08-06T18:45:00+03:00

юлия высоцкая

андрей кончаловский

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Когда речь заходит о детях знаменитостей, общественность часто рисует образ беззаботной жизни: частные самолёты, виллы на побережье, дорогие игрушки и ни одной реальной проблемы. Со стороны может показаться, что такие дети живут в мире, полном лёгкости и наслаждений.В глазах большинства, родиться в такой семье, значит получить гарантированную безбедную жизнь, где всё - от отпусков на Мальдивах до съёмок в кино, -доступно буквально на кончиках пальцев. Однако реальность зачастую гораздо сложнее, чем эти глянцевые образы, и судьба порой преподносит такие испытания, которые оказываются вне всяких планов.История дочери Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Маши, ставшей жертвой трагического несчастного случая в 2013 году, это яркое доказательство того, как легко рушатся даже самые крепкие иллюзии. За один момент жизнь, полная перспектив и возможностей, может превратиться в череду испытаний."Отключите от аппарата": трагедия, перевернувшая всёМаша Кончаловская с самого детства была на виду. Она росла в атмосфере творческой свободы и любви. Родители, известные и любимые публикой, с первых лет её жизни погрузили её в мир, где публичность была неотъемлемой частью будней.Она часто снималась в эпизодах маминого телешоу, появлялась в семейных фильмах, участвовала в других проектах. В её жизни не было места скуке, она могла развиваться в любой сфере, будь то учёба, кино или любые другие увлечения. Казалось, что её путь уже заранее был определён. Впрочем, если снаружи этот мир казался безоблачным, то за фасадом скрывалась реальность, в которой было не всё так просто.В октябре 2013 года жизнь семьи Кончаловских изменилась навсегда. Маша попала в аварию во Франции. Ей тогда было всего 14 лет. Ребенок получил тяжёлую травму головы. Причиной несчастья стал незастёгнутый ремень безопасности. Маше пришлось пережить невероятно сложную операцию, а её состояние еще очень долго оставалось крайне тяжёлым.Скорая помощь, вертолёт, госпиталь в Марселе. На место трагедии немедленно прибыла команда медиков, но даже самые современные методы экстренной помощи не могли тогда гарантировать положительный исход. Родители не отходили от дочери. Для них все прежние заботы утратили свою значимость. Единственной целью стало спасение дочери.Маша провела несколько лет в коме, но затем начала проявлять первые признаки реакции на свет, звуки и температуру. Наступил момент, когда её даже удалось вывести на прогулку на свежем воздухе, усадив в инвалидное кресло. Однако медики не давали надежд на долгосрочное улучшение, предсказывая, что её выход из комы будет лишь временным. К сожалению, их опасения оправдались, вскоре Маша вновь впала в кому.Медики не раз советовали родителям отключить Машу от аппарата жизнеобеспечения, но ни Андрей Сергеевич, ни Юлия Александровна не смогли принять такое решение. Они верят, что Маша обязательно восстановится, поправится и вновь станет полноценным членом общества.О реальном состоянии Маши – ни словаПрошло уже более одиннадцати лет, но семья Кончаловских так и не научилась говорить о своём горе. Они предпочли молчание, стараясь не раскрывать подробности состояния Маши, оберегая её от лишнего внимания и стараясь сохранить личное пространство вдали от навязчивых СМИ.Иногда в прессе появляются редкие сообщения о том, что семья продолжает бороться, но о реальном состоянии Маши или её перспективах почти не сообщается.Юлия Высоцкая выглядит собранной, продолжает работать, появляться на съёмках, вести программы, участвовать в мероприятиях.Андрей Кончаловский тоже не остановился в своей творческой деятельности, продолжая работать над новыми фильмами и документальными проектами. .Но сейчас для семьи, это скорее способ пережить, сохранить контроль, не сойти с ума и не утонуть в отчаянии.Юлия и Андрей не только не обвиняют друг друга или других людей в том, что случилось, но и откровенно заявляют, что вопросы о том, кто был за рулём или почему ремень безопасности не был пристёгнут, для них бессмысленны."Нет места упрёкам и чувству вины"Актриса говорит, что не винит своего мужа в случившемся, она понимает бессмысленность этого. Всё уже случилось, и невозможно что-то исправить, зато разрушить жизнь друг друга взаимными обвинениями и упрёками очень просто:"Виню ли его я? Он уникальный человек. Не думаю, что его мудрость приобретённая. Он даже не мудрый человек, а именно что мудрая душа. Я его хорошо слышу и понимаю. Он на меня сильно влияет. Будь рядом другой мужчина, возможно, я бы вела себя иначе. Здесь же нет места бессмысленным упрёкам и поиску чувства вины".Высоцкая иногда, не углубляясь в подробности, признаёт, что теперь их жизнь наполнена маленькими победами. Каждый малейший жест, едва заметная реакция или взгляд Маши для семьи - настоящее событие."Моя цель - чтобы Маша выздоровела, - говорил Андрей Сергеевич в интервью Владимиру Познеру. - Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима".Семья Кончаловских продолжала поддерживать друг друга в трудные моменты. Неожиданностью для публики стало их внезапное венчание, спустя годы после заключения брака.Для многих этот поступок стал символом того, что они пытаются найти опору друг в друге, что они надеются на лучшее.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юлия высоцкая, андрей кончаловский