https://ria.ru/20250806/knyazhevskaya-2033643919.html

Княжевская: жилой дом по программе реновации построят в Люблине

Княжевская: жилой дом по программе реновации построят в Люблине - РИА Новости, 06.08.2025

Княжевская: жилой дом по программе реновации построят в Люблине

Жилой дом в рамках программы реновации построят в районе Люблино на юго-востоке Москвы, для проекта оформили градостроительный план участка, сообщила глава... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:15:00+03:00

2025-08-06T12:15:00+03:00

2025-08-06T12:15:00+03:00

юлиана княжевская

москомархитектура

москва

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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Жилой дом в рамках программы реновации построят в районе Люблино на юго-востоке Москвы, для проекта оформили градостроительный план участка, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.В сообщении уточняется, что дом возведут на Мариупольской улице, земельный участок 6/1."Градостроительная документация предусматривает строительство жилого дома на земельном участке в 0,6 гектара. Предельная площадь застройки составит 18,4 тысячи квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.Новостройку построят в районе с развитой инфраструктурной, для жителей предусмотрены социальные, коммерческие и транспортные объекты. Также рядом будут расположены благоустроенные зеленые зоны, парки и скверы, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации.

https://ria.ru/20250801/knyazhevskaya-2032774532.html

москва

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юлиана княжевская, москомархитектура, москва