https://ria.ru/20250806/knaysl-2033604317.html

Украинские официальные лица связаны с западными разведками, заявила Кнайсль

Украинские официальные лица связаны с западными разведками, заявила Кнайсль - РИА Новости, 06.08.2025

Украинские официальные лица связаны с западными разведками, заявила Кнайсль

Украинские чиновники многие годы связаны с западными разведслужбами, так уже было при экс-президенте Украины Петре Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T06:53:00+03:00

2025-08-06T06:53:00+03:00

2025-08-06T12:53:00+03:00

украина

австрия

киев

карин кнайсль

петр порошенко

майк помпео

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Украинские чиновники многие годы связаны с западными разведслужбами, так уже было при экс-президенте Украины Петре Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "В этом нет ничего нового. Так было и семь лет назад, и, думаю, там и сейчас очень сильные связи между различными разведслужбами и акторами", - полагает собеседница агентства. Как рассказала Кнайсль, во время встречи Порошенко* с австрийской делегацией в Киеве в 2018 году в разговоре был упомянут тогдашний госсекретарь США Майк Помпео, вступивший в должность после руководства ЦРУ. По ее словам, тогда Порошенко* заявил, что знает Помпео "очень хорошо". "Понимаете, глава ЦРУ уже тогда был очень хорошо известен украинским чиновникам", - подчеркнула она. При этом Кнайсль отметила, что, учитывая "огромную" финансовую зависимость киевского режима от Запада, у украинских официальных лиц "крайне мало пространства для маневра, чтобы принимать собственные решения".* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250806/tramp-2033601066.html

https://ria.ru/20250806/knaysl-2033598173.html

украина

австрия

киев

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украина, австрия, киев, карин кнайсль, петр порошенко, майк помпео, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), санкт-петербургский государственный университет