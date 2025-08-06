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Украинские официальные лица связаны с западными разведками, заявила Кнайсль - РИА Новости, 06.08.2025
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06:53 06.08.2025 (обновлено: 12:53 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/knaysl-2033604317.html
Украинские официальные лица связаны с западными разведками, заявила Кнайсль
Украинские официальные лица связаны с западными разведками, заявила Кнайсль - РИА Новости, 06.08.2025
Украинские официальные лица связаны с западными разведками, заявила Кнайсль
Украинские чиновники многие годы связаны с западными разведслужбами, так уже было при экс-президенте Украины Петре Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T06:53:00+03:00
2025-08-06T12:53:00+03:00
украина
австрия
киев
карин кнайсль
петр порошенко
майк помпео
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Украинские чиновники многие годы связаны с западными разведслужбами, так уже было при экс-президенте Украины Петре Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "В этом нет ничего нового. Так было и семь лет назад, и, думаю, там и сейчас очень сильные связи между различными разведслужбами и акторами", - полагает собеседница агентства. Как рассказала Кнайсль, во время встречи Порошенко* с австрийской делегацией в Киеве в 2018 году в разговоре был упомянут тогдашний госсекретарь США Майк Помпео, вступивший в должность после руководства ЦРУ. По ее словам, тогда Порошенко* заявил, что знает Помпео "очень хорошо". "Понимаете, глава ЦРУ уже тогда был очень хорошо известен украинским чиновникам", - подчеркнула она. При этом Кнайсль отметила, что, учитывая "огромную" финансовую зависимость киевского режима от Запада, у украинских официальных лиц "крайне мало пространства для маневра, чтобы принимать собственные решения".* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250806/tramp-2033601066.html
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украина
австрия
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украина, австрия, киев, карин кнайсль, петр порошенко, майк помпео, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), санкт-петербургский государственный университет
Украина, Австрия, Киев, Карин Кнайсль, Петр Порошенко, Майк Помпео, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Санкт-Петербургский государственный университет
Украинские официальные лица связаны с западными разведками, заявила Кнайсль

Кнайсль: Украинские официальные лица многие годы связаны с западными разведками

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Украинские чиновники многие годы связаны с западными разведслужбами, так уже было при экс-президенте Украины Петре Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"В этом нет ничего нового. Так было и семь лет назад, и, думаю, там и сейчас очень сильные связи между различными разведслужбами и акторами", - полагает собеседница агентства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Кнайсль рассказала, как Трамп попытается выйти из конфликта на Украине
Вчера, 05:48
Как рассказала Кнайсль, во время встречи Порошенко* с австрийской делегацией в Киеве в 2018 году в разговоре был упомянут тогдашний госсекретарь США Майк Помпео, вступивший в должность после руководства ЦРУ. По ее словам, тогда Порошенко* заявил, что знает Помпео "очень хорошо".
"Понимаете, глава ЦРУ уже тогда был очень хорошо известен украинским чиновникам", - подчеркнула она.
При этом Кнайсль отметила, что, учитывая "огромную" финансовую зависимость киевского режима от Запада, у украинских официальных лиц "крайне мало пространства для маневра, чтобы принимать собственные решения".
* Внесен в список террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Кнайсль допустила скорую замену Зеленского
Вчера, 04:49
 
УкраинаАвстрияКиевКарин КнайсльПетр ПорошенкоМайк ПомпеоЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Санкт-Петербургский государственный университет
 
 
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