https://ria.ru/20250806/klaster-2033669943.html

Дополнительные кластеры "Профессионалитета" появятся в Московской области

Дополнительные кластеры "Профессионалитета" появятся в Московской области - РИА Новости, 06.08.2025

Дополнительные кластеры "Профессионалитета" появятся в Московской области

Новые кластеры по федеральной программе "Профессионалитет" откроют в подмосковных Электростали, Серпухове и Долгопрудном в День знаний, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T12:06:00+03:00

2025-08-06T12:06:00+03:00

2025-08-06T12:14:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594118653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a588eca6490088a1f19afbda7f4506e8.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Новые кластеры по федеральной программе "Профессионалитет" откроют в подмосковных Электростали, Серпухове и Долгопрудном в День знаний, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Таким образом, в регионе их будет уже 17. Они объединят 36 профессиональных образовательных учреждений, два вуза, 112 предприятий и организаций. "Профессионалитет" — федеральный проект, направленный на комплексное реформирование и модернизацию системы среднего профессионального образования в России. С 2025 года он вошел в состав национального проекта "Молодежь и дети". "Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который реализуем по поручению президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер", — приводит пресс-служба слова губернатора области Андрея Воробьева. Он добавил, что интерес к среднему профессиональному образованию в России растет, Подмосковье не является исключением. Сегодня шесть школьников региона из 10 после девятого класса идут в колледжи для продолжения обучения. В Московской области 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции. А после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья, отметил Воробьев. Такие кластеры — это объединения колледжей, техникумов и предприятий-работодателей одной отрасли. Они подписывают партнерское соглашение и работают совместно для подготовки кадров. У студентов есть возможность не только получать теоретические знания, но и приобретать практические навыки под руководством наставников. Атомный кластер запустят 1 сентября в Подмосковье. Он будет сформирован на базе Электростальского колледжа. В сеть войдут три учреждения среднего профессионального образования и три работодателя. В Серпухове при Губернском колледже откроется кластер по индустрии робототехники. Его создают совместно с ООО "Ратеп-инновация". В объединение будут входить пять колледжей. Здесь будут доступны несколько учебных лабораторий по вакуумным системам, магнитным системам, эксплуатации систем измерений и обработки передачи сигналов. В Долгопрудном появится ИТ-кластер, центром которого станет Физтех-колледж. Помимо него он объединит еще семь образовательных организаций и два работодателя. Ключевый партнер – Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики. Всего в 2025 году создадут 20 мастерских. В настоящее время по программам "Профессионалитет" в Подмосковье обучаются свыше 13,5 тысячи детей. С сентября их будет уже более 21 тысячи.

https://ria.ru/20250806/vorobev-2033644331.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, образование