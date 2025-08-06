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В Китае 14 человек оказались под завалами из-за оползня
В Китае 14 человек оказались под завалами из-за оползня - РИА Новости, 06.08.2025
В Китае 14 человек оказались под завалами из-за оползня
Четырнадцать человек оказались под завалами в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, на данный момент удалось спасти семерых, сообщает... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:50:00+03:00
2025-08-06T08:50:00+03:00
2025-08-06T08:51:00+03:00
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Четырнадцать человек оказались под завалами в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, на данный момент удалось спасти семерых, сообщает Центральное телевидение Китая. Утром 6 августа из-за обильных дождей в районе Байюнь города Гуанчжоу сошел оползень, который привел к обрушению жилого дома. "По состоянию на 12.00 (7.00 мск - ред.) 6 августа в ловушке оказались 14 человек, семь из которых были спасены (в настоящее время их состояние стабильно), поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуандун, китай, гуанчжоу
В мире, Гуандун, Китай, Гуанчжоу
В Китае 14 человек оказались под завалами из-за оползня
В китайской провинции Гуандун 14 человек оказались под завалами из-за оползня