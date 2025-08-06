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В Китае 14 человек оказались под завалами из-за оползня - РИА Новости, 06.08.2025
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08:50 06.08.2025 (обновлено: 08:51 06.08.2025)
https://ria.ru/20250806/kitaj-2033612243.html
В Китае 14 человек оказались под завалами из-за оползня
В Китае 14 человек оказались под завалами из-за оползня - РИА Новости, 06.08.2025
В Китае 14 человек оказались под завалами из-за оползня
Четырнадцать человек оказались под завалами в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, на данный момент удалось спасти семерых, сообщает... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T08:50:00+03:00
2025-08-06T08:51:00+03:00
в мире
гуандун
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Четырнадцать человек оказались под завалами в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, на данный момент удалось спасти семерых, сообщает Центральное телевидение Китая. Утром 6 августа из-за обильных дождей в районе Байюнь города Гуанчжоу сошел оползень, который привел к обрушению жилого дома. "По состоянию на 12.00 (7.00 мск - ред.) 6 августа в ловушке оказались 14 человек, семь из которых были спасены (в настоящее время их состояние стабильно), поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250726/opolzen-2031610738.html
гуандун
китай
гуанчжоу
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в мире, гуандун, китай, гуанчжоу
В мире, Гуандун, Китай, Гуанчжоу
В Китае 14 человек оказались под завалами из-за оползня

В китайской провинции Гуандун 14 человек оказались под завалами из-за оползня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 авг – РИА Новости. Четырнадцать человек оказались под завалами в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, на данный момент удалось спасти семерых, сообщает Центральное телевидение Китая.
Утром 6 августа из-за обильных дождей в районе Байюнь города Гуанчжоу сошел оползень, который привел к обрушению жилого дома.
"По состоянию на 12.00 (7.00 мск - ред.) 6 августа в ловушке оказались 14 человек, семь из которых были спасены (в настоящее время их состояние стабильно), поисково-спасательная операция продолжается", - говорится в сообщении.
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