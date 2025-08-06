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Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки - РИА Новости, 06.08.2025
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года мир узнал, что такое ядерное оружие. Утром американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш"."Трупы были повсюду. Матери пытались найти своих детей, но не могли узнать их в лицо", – рассказывает жительница Хиросимы Тиеко Кувабара.
2025-08-06T16:28:00+03:00
2025-08-06T16:28:00+03:00
2025-08-06T16:28:00+03:00
видео
нагасаки (город)
хиросима (город)
вторая мировая война (1939-1945)
япония
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От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.Впоследствии 6 августа стал отмечаться как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
нагасаки (город)
хиросима (город)
япония
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года мир узнал, что такое ядерное оружие. Утром американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш".
"Трупы были повсюду. Матери пытались найти своих детей, но не могли узнать их в лицо», – рассказывает жительница Хиросимы Тиеко Кувабара.
От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
Впоследствии 6 августа стал отмечаться как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
2025-08-06T16:28
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PT6M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, нагасаки (город), хиросима (город), вторая мировая война (1939-1945), япония, видео
Видео, Нагасаки (город), Хиросима (город), Вторая мировая война (1939-1945), Япония
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года мир узнал, что такое ядерное оружие. Утром американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш"."Трупы были повсюду. Матери пытались найти своих детей, но не могли узнать их в лицо", – рассказывает жительница Хиросимы Тиеко Кувабара.
2025-08-06T16:28
true
PT6M13S
Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки
6 августа 1945 года мир узнал, что такое ядерное оружие. Утром американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш"."Трупы были повсюду. Матери пытались найти своих детей, но не могли узнать их в лицо", – рассказывает жительница Хиросимы Тиеко Кувабара.