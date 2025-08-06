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Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки

Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки - РИА Новости, 06.08.2025

Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года мир узнал, что такое ядерное оружие. Утром американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш"."Трупы были повсюду. Матери пытались найти своих детей, но не могли узнать их в лицо", – рассказывает жительница Хиросимы Тиеко Кувабара.

2025-08-06T16:28:00+03:00

2025-08-06T16:28:00+03:00

2025-08-06T16:28:00+03:00

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нагасаки (город)

хиросима (город)

вторая мировая война (1939-1945)

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От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.Впоследствии 6 августа стал отмечаться как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.

нагасаки (город)

хиросима (город)

япония

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Когда часы остановились: 80 лет атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки 6 августа 1945 года мир узнал, что такое ядерное оружие. Утром американский бомбардировщик сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". "Трупы были повсюду. Матери пытались найти своих детей, но не могли узнать их в лицо», – рассказывает жительница Хиросимы Тиеко Кувабара. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки – 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. Впоследствии 6 августа стал отмечаться как Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 2025-08-06T16:28 true PT6M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, нагасаки (город), хиросима (город), вторая мировая война (1939-1945), япония, видео