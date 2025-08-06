https://ria.ru/20250806/khirosima-2033606853.html

В Японии осудили сравнение Трампа ударов по Ирану с Хиросимой

В Японии осудили сравнение Трампа ударов по Ирану с Хиросимой - РИА Новости, 06.08.2025

В Японии осудили сравнение Трампа ударов по Ирану с Хиросимой

Высказывание, в котором президент США Дональд Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировкой Хиросимы, вызывают гнев, об этом сказал РИА Новости в канун 80-й... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T07:36:00+03:00

2025-08-06T07:36:00+03:00

2025-08-06T07:36:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

иран

нагасаки (город)

нато

дональд трамп

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ТОКИО/ХИРОСИМА, 6 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Высказывание, в котором президент США Дональд Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировкой Хиросимы, вызывают гнев, об этом сказал РИА Новости в канун 80-й годовщины бомбардировки Хиросимы заместитель главы Мемориального музея мира Тосихиро Тоя. "Конечно, я испытываю гнев. Но если мы не будем, преодолев его, продвигать работу по уничтожению ядерного оружия, всё так и останется. … Мы, и в особенности хибакуся – пострадавшие от атомной бомбардировки, испытали такие страдания и мучения, которые мы не хотели бы, чтобы кто-то еще в любой стране мира испытал. Поэтому мы продолжаем настаивать, что необходимо избавиться от атомного оружия. Поэтому, чтобы осуществить эти желания пострадавших, хоть в мире и есть разные дискуссии, надо продвигать понимание, что человечество и ядерное оружие не могут сосуществовать", - сказал Тосихиро Тоя. В июне на саммите НАТО в Гааге президент США Дональд Трамп фактически поставил в один ряд удары Вашингтона по Ирану с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии. По словам американского президента, удары по Ирану и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, "по сути, схожи", хотя ему и "не хочется проводить параллели", так как оба раза они "закончили войну". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Японское правительство воздержалось от оценок этого высказывания, заявив, что оценки исторических событий должны давать специалисты, а Япония продолжит работу над созданием мира без атомного оружия. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033589075.html

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033593947.html

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033594160.html

хиросима (префектура)

иран

нагасаки (город)

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в мире, хиросима (префектура), иран, нагасаки (город), нато, дональд трамп