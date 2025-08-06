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Мэр Хиросимы призвал сделать уничтожение ЯО "консенсусом общества" - РИА Новости, 06.08.2025
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04:52 06.08.2025
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033598339.html
Мэр Хиросимы призвал сделать уничтожение ЯО "консенсусом общества"
Мэр Хиросимы призвал сделать уничтожение ЯО "консенсусом общества" - РИА Новости, 06.08.2025
Мэр Хиросимы призвал сделать уничтожение ЯО "консенсусом общества"
Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, призвал сделать стремление к уничтожению... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T04:52:00+03:00
2025-08-06T04:52:00+03:00
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, призвал сделать стремление к уничтожению ядерного оружия "консенсусом гражданского общества". Трансляция идет в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете. "Мы, граждане, не должны опускать руки. Для достижения истинного мира мы должны сделать стремление к уничтожению ядерного оружия консенсусом гражданского общества. Для этого молодым поколениям, на плечи которых ляжет следующая эпоха, нужно осознать, что военные расходы, обеспечение безопасности, вопросы ядерного оружия являются проблемами, которые могут положить бесчеловечный конец их будущему", - сказал Мацуи в "Декларации мира", которую мэр города зачитывает на церемонии. Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке прошла в Хиросиме в 80-ю годовщину трагедии. В церемонии принимают участие японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также испытавшие на себе ужас атомной бомбардировки жители города и их семьи. Парк Мира в Хиросиме, где сейчас расположен мемориал памяти жертв бомбардировки и где каждый год проходит церемония, 6 августа 1945 года находился в эпицентре взрыва. Здесь сжигали тела погибших и здесь сейчас существует братская могила для всех неопознанных жертв трагедии. Под холмом, который венчает буддистская пагода, захоронен прах 70 тысяч человек. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк Мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
https://ria.ru/20250806/gensek-2033596034.html
https://ria.ru/20250806/khirosima-2033594160.html
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хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город)
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город)
Мэр Хиросимы призвал сделать уничтожение ЯО "консенсусом общества"

Мэр Хиросимы Мацуи призвал сделать уничтожение ЯО консенсусом общества

© AP PhotoХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP Photo
Хиросима после американской атомной бомбардировки. Архивное фото
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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, призвал сделать стремление к уничтожению ядерного оружия "консенсусом гражданского общества".
Трансляция идет в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете.
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Генсек ООН не назвал страну, осуществившую бомбардировку Хиросимы
Вчера, 03:57
"Мы, граждане, не должны опускать руки. Для достижения истинного мира мы должны сделать стремление к уничтожению ядерного оружия консенсусом гражданского общества. Для этого молодым поколениям, на плечи которых ляжет следующая эпоха, нужно осознать, что военные расходы, обеспечение безопасности, вопросы ядерного оружия являются проблемами, которые могут положить бесчеловечный конец их будущему", - сказал Мацуи в "Декларации мира", которую мэр города зачитывает на церемонии.
Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке прошла в Хиросиме в 80-ю годовщину трагедии.
В церемонии принимают участие японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также испытавшие на себе ужас атомной бомбардировки жители города и их семьи.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Сын пострадавшего при бомбардировке Хиросимы призвал США извиниться
Вчера, 03:20
Парк Мира в Хиросиме, где сейчас расположен мемориал памяти жертв бомбардировки и где каждый год проходит церемония, 6 августа 1945 года находился в эпицентре взрыва. Здесь сжигали тела погибших и здесь сейчас существует братская могила для всех неопознанных жертв трагедии. Под холмом, который венчает буддистская пагода, захоронен прах 70 тысяч человек.
На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк Мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Премьер Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
Вчера, 03:19
 
В миреХиросима (префектура)Нагасаки (город)
 
 
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