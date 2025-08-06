https://ria.ru/20250806/khirosima-2033593947.html
Премьер Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
Премьер Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 06.08.2025
Премьер Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не... РИА Новости, 06.08.2025
2025-08-06T03:19:00+03:00
2025-08-06T03:19:00+03:00
2025-08-06T03:19:00+03:00
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нагасаки (город)
сша
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ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Трансляция идет в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете. "Восемьдесят лет назад в этот день взорвалась атомная бомба, были потеряны, как считается, более 100 тысяч драгоценных жизней, а тем, кто выжил, она принесла тяжелые, невыносимые дни. Как премьер-министр, я скорблю о жертвах атомной бомбы", - сказал премьер-министр Исиба. Мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи упомянул США лишь в контексте стран, обладающих атомным оружием. "Всё более важным становится передать драгоценное стремление к миру, основанное на опыте пережитого хибакуся – пострадавших от атомной бомбардировки. Однако США и Россия обладают около 90% ядерных боезарядов в мире. На фоне нападения России на Украину, растущей напряженности на Ближнем Востоке в мире ускоряются движения по гонке вооружений", - сказал мэр Хиросимы. Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке прошла в Хиросиме в 80-ю годовщину трагедии. В церемонии принимают участие японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также испытавшие на себе ужас атомной бомбардировки жители города и их семьи. Парк мира в Хиросиме, где сейчас расположен мемориал памяти жертв бомбардировки и где каждый год проходит церемония, 6 августа 1945 года находился в эпицентре взрыва. Здесь сжигали тела погибших и здесь сейчас существует братская могила для всех неопознанных жертв трагедии. Под холмом, который венчает буддистская пагода, захоронен прах 70 тысяч человек. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
https://ria.ru/20250411/khirosima-2010618125.html
https://ria.ru/20250710/khirosima-2028268466.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, сигэру исиба, освобождение. мир народам
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США, Сигэру Исиба, Освобождение. Мир народам
Премьер Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
Премьер Японии Исиба не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму
ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Трансляция идет в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете.
"Восемьдесят лет назад в этот день взорвалась атомная бомба, были потеряны, как считается, более 100 тысяч драгоценных жизней, а тем, кто выжил, она принесла тяжелые, невыносимые дни. Как премьер-министр, я скорблю о жертвах атомной бомбы", - сказал премьер-министр Исиба.
Мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи упомянул США лишь в контексте стран, обладающих атомным оружием.
"Всё более важным становится передать драгоценное стремление к миру, основанное на опыте пережитого хибакуся – пострадавших от атомной бомбардировки. Однако США и Россия обладают около 90% ядерных боезарядов в мире. На фоне нападения России на Украину, растущей напряженности на Ближнем Востоке в мире ускоряются движения по гонке вооружений", - сказал мэр Хиросимы.
Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке прошла в Хиросиме в 80-ю годовщину трагедии.
В церемонии принимают участие японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также испытавшие на себе ужас атомной бомбардировки жители города и их семьи.
Парк мира в Хиросиме, где сейчас расположен мемориал памяти жертв бомбардировки и где каждый год проходит церемония, 6 августа 1945 года находился в эпицентре взрыва. Здесь сжигали тела погибших и здесь сейчас существует братская могила для всех неопознанных жертв трагедии. Под холмом, который венчает буддистская пагода, захоронен прах 70 тысяч человек.
На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится".
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.