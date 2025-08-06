https://ria.ru/20250806/khirosima-2033593947.html

Премьер Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Премьер Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму - РИА Новости, 06.08.2025

Премьер Японии не назвал страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не... РИА Новости, 06.08.2025

2025-08-06T03:19:00+03:00

2025-08-06T03:19:00+03:00

2025-08-06T03:19:00+03:00

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

сигэру исиба

освобождение. мир народам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983062676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83b2816624106285c4e82456a94eaed4.jpg

ТОКИО, 6 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в ходе выступления на церемонии, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года. Трансляция идет в прямом эфире на основных каналах телевидения и в интернете. "Восемьдесят лет назад в этот день взорвалась атомная бомба, были потеряны, как считается, более 100 тысяч драгоценных жизней, а тем, кто выжил, она принесла тяжелые, невыносимые дни. Как премьер-министр, я скорблю о жертвах атомной бомбы", - сказал премьер-министр Исиба. Мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи упомянул США лишь в контексте стран, обладающих атомным оружием. "Всё более важным становится передать драгоценное стремление к миру, основанное на опыте пережитого хибакуся – пострадавших от атомной бомбардировки. Однако США и Россия обладают около 90% ядерных боезарядов в мире. На фоне нападения России на Украину, растущей напряженности на Ближнем Востоке в мире ускоряются движения по гонке вооружений", - сказал мэр Хиросимы. Церемония памяти погибших при атомной бомбардировке прошла в Хиросиме в 80-ю годовщину трагедии. В церемонии принимают участие японские политики, послы и представители 120 иностранных государств и регионов, а также испытавшие на себе ужас атомной бомбардировки жители города и их семьи. Парк мира в Хиросиме, где сейчас расположен мемориал памяти жертв бомбардировки и где каждый год проходит церемония, 6 августа 1945 года находился в эпицентре взрыва. Здесь сжигали тела погибших и здесь сейчас существует братская могила для всех неопознанных жертв трагедии. Под холмом, который венчает буддистская пагода, захоронен прах 70 тысяч человек. На монументе в парке Мира, рядом с которым проходит траурная церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира". В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и Мемориальный музей мира, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.

https://ria.ru/20250411/khirosima-2010618125.html

https://ria.ru/20250710/khirosima-2028268466.html

https://ria.ru/20250806/khirosima-2033589075.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, сигэру исиба, освобождение. мир народам